Алексей Юков всю свою сознательную жизнь возвращал домой тех, кто уже сам не мог вернуться. Подробнее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Мы часто говорим о военных, которые защищают страну, о медиках, которые спасают жизни, и о волонтерах, которые помогают фронту. Но есть еще одна миссия, без которой война никогда не заканчивается для тысяч украинских семей. Вернуть человека домой. Не живым – но вернуть. Для кого-то это звучит жутко, а для него стало призванием.

До 2014 года он искал погибших солдат Второй мировой войны. Когда началась российская агрессия, его опыт стал крайне необходим уже современной Украине. С тех пор Алексей разыскивал наших погибших военных там, где давно стихли бои – где не оставалось ничего, кроме пепла, обломков и боли.

Пожалуй, самое тяжелое в войне – это не сама смерть, а неизвестность. Когда мать годами не знает, где ее сын, жена не может перестать ждать звонка, а ребенок каждый день спрашивает, когда вернется папа. В таких историях время как будто замирает. Семья лишена возможности попрощаться, зажечь свечу, прийти к могиле и наконец смириться с утратой. Для этого сначала нужно найти человека.

Он возвращал не просто тела. Алексей возвращал семьям право на память, возможность сказать последнее "спасибо" и почувствовать хоть какое-то завершение.

Больше всего впечатляют его слова, которые вспоминают после известия о его гибели: пока бьется его сердце, он будет искать. Если уже случилось самое страшное – он найдет и вернет домой. Это не были красивые фразы для камеры. Это было обещание, и он жил так, чтобы каждый день его выполнять.

Сегодня его по праву называют героем. Но его величайший подвиг измерялся не только риском на самой линии фронта, но и безграничной преданностью. Он не позволял нашим защитникам оставаться безымянными. За каждой историей он видел не номер, не статистику и не очередную строку в сводке, а человека, которого ждут.

Мы часто повторяем: "Герои не умирают". Но чтобы эти слова имели вес, кто-то должен выполнить чрезвычайно тяжелую задачу – вернуть Героя домой. Именно этому посвятил свою жизнь Алексей Юков.

Лучшее, что мы можем сделать сегодня, – помнить не только день, когда его не стало, но и тысячи дней, благодаря которым другие украинские семьи наконец смогли сказать: "Мы нашли своего".