Волынь потеряла защитника: во время реабилитации скончался 56-летний Алексей Калюх

Военнослужащий из Волыни Алексей Калюх скончался в больнице во время реабилитации после ранения. Защитнику навсегда осталось 56 лет.

Печальную новость сообщил Рожищенский городской совет.

Что известно о воине?

Алексей Калюх скончался в больнице 25 августа. Там он проходил реабилитацию после ранения, полученного на войне.

Отмечается, что защитник 1970 года рождения проходил службу в составе 14-й отдельной механизированной бригады.

В связи с кончиной военнослужащего в общине объявлен трехдневный траур – до 27 августа включительно и в день похорон. Дата и время встречи тела воина, а также подробности похорон будут сообщены дополнительно.

Рожищенский городской совет выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Калюха. В это тяжелое время община разделяет боль семьи и склоняет голову в скорби,

– написали земляки Алексея Калюха.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника. Светлая память!

Напомним, на днях в Черниговской области похоронили двух военнослужащих – Евгения Бридкого, который служил водителем на Донецком направлении, и Владислава Пекура, выполнявшего боевые задачи на Лиманском и Сумском направлениях.

До этого в Донецкой области в результате российского авиаудара погиб 35-летний сотрудник правоохранительных органов Дмитрий Подгаец. Два года назад он вступил в полк полиции особого назначения столичного главка и имел звание капитана.