Заместитель мэра Лозовой "исчез" во время командировки в Чехию: он не отвечает на звонки

Заместитель мэра Лозовой Алексей Корпан в начале мая уехал в командировку в Чехию и перестал выходить на связь. Глава города высказался по этому поводу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой обращение городского головы Сергея Зеленского.

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Что известно о вероятном побеге Корпана за границу

Сергей Зеленский отметил, что уже третий день ходят слухи о том, что его заместитель по вопросам деятельности исполнительных органов совета Алексей Корпан сбежал за границу.

Мэр сообщил, что в начале мая он действительно выехал в командировку в Чехию по вопросам сотрудничества и предоставления Лозовской громаде соответствующего оборудования для первичной медицины.

7 числа он перестал быть на связи, вчера появился в других (социальных – 24 Канал) сетях. На звонки не отвечает,

– рассказал Зеленский.