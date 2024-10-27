Известный кремлевский пропагандист разбился в аварии: он в коме

В России в аварии на квадроцикле разбился владелец пропагандистского телеграм-канала Readovka Алексей Костылев. Он поддерживал войну России против Украины, посещал оккупированные территории и был рупором путинской пропаганды.

Об этом сообщает ряд росСМИ и телеграм-каналов. Сейчас российский пропагандист находится в коме, передает 24 Канал.

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Владелец прокремлевской Readovka попал в аварию

Владелец пропагандистского телеграм-канала Readovka Алексей Костылев попал в аварию в Смоленской области. Как пишут в СМИ, рупор Кремля разбился на квадроцикле в деревне Рухань.

При каких обстоятельствах произошла авария – неизвестно. Впрочем, в сети сообщают, что Костылев якобы вылетел с квадроцикла в результате ДТП.

В больницу пропагандист попал в бессознательном состоянии. В Смоленской области ему провели операцию и сейчас готовятся перевозить его в Москву бортом санавиации.

Состояние Костылева – крайне тяжелое. В результате аварии у пропагандиста перелом основания черепа, ушиб головного мозга и открытая черепно-мозговая травма. Кроме того, врачи диагностировали у Костылева тупую травму живота и закрытый перелом костей таза.

Сейчас пропагандист в реанимации. После аварии он так и не приходил в сознание и сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В пропагандистском телеграм-канале Readovka, владельцем которого является Костылев, сообщили, что авария произошла во время его рабочего визита в Смоленскую область. Впрочем, никаких деталей о его состоянии не рассказали. Более того, пропагандисты, как и всегда, пытаются скрыть реальные последствия и состояние Костылева. В сообщении утверждают, что состояние Костылева якобы "стабилизировали", а также призвали "не вестись на спекуляции".

В то же время журналист Денис Казанский напомнил, что в марте 2024 года Костылев приезжал в разрушенный Северодонецк попиариться на горе местных жителей. Он снимал ролики о том, как гулял по руинам в сталинском кителе.

"Теперь он получил перелом основания черепа и вряд ли сможет в скором времени снимать издевательские видосики с Донбасса. А может вообще никогда не сможет", – добавил Казанский.

Пропагандистское видео Костылева в оккупированном Северодонецке: смотрите видео

Справка. Readovka является одним из самых одиозных информационных ресурсов России. Издание регулярно "прославляет" военные преступления российской армии, а также разжигает ненависть к Украине.