В Украине погиб мобилизованный три недели назад чиновник московского правительства

На войне в Украине погиб начальник одного из отделов правительства Москвы Алексей Мартынов. Смерть наступила 10 октября.

Мартынову было 28 лет. Об этом пишут российские СМИ.

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Что известно о гибели московского чиновника

Как стало известно, Мартынов был мобилизован на войну в Украину 23 сентября. В юности он служил в Семеновском полку – там, где нужно маршировать. Боевого опыта у мужчины не было.

Мартынова отправили на фронт практически через несколько дней. В результате он погиб 10 октября.

Что ж, это еще раз доказывает, что российская армия мобилизует неопытных россиян, то есть любого. И такие мобилизованные на войне обязательно станут 200-ми, потому что украинские защитники беспощадно уничтожают врага на нашей земле.



На войне погиб чиновник московского правительства Алексей Мартынов / фото росСМИ

Российских захватчиков хоронят сотнями

По данным украинских спецслужб, в оккупированном Севастополе, где базируется российский Черноморский флот, за 8 месяцев войны закопали почти 30 тысяч захватчиков. Хоронили в сотне километров от дома в Севастополе не только кадровых российских оккупантов и срочников, но и боевиков и мобилизованных с Донбасса. Эта тенденция продолжается.

Кроме того, представители местных российских властей во всех регионах занимаются бронированием мест на кладбищах для тех оккупантов, которым повезет вернуться домой в гробу.

Из-за этого бронирования гражданские россияне столкнулись с невозможностью проводить захоронения своих родных. Ибо места на многих кладбищах закончились, а свободные – забронированы под частично мобилизованных.

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