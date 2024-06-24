Имеет карт-бланш на изменения: Зеленский представил нового руководителя Управления государственной охраны

Президент Украины Владимир Зеленский представил сотрудникам Управления государственной охраны нового руководителя ведомства — полковника Алексея Морозова. Глава государства рассказал, каких изменений ожидает от руководителя.

Об этом стало известно из публикации президента в телеграм-канале 24 июня. Там он опубликовал речь, где представил нового руководителя УГО Алексея Морозова.

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Зеленский представил нового руководителя Управления государственной охраны

По словам президента, главная задача нового руководителя Управления государственной охраны Украины полковника Алексея Морозова – "обеспечить, чтобы в управлении работали исключительно патриотически настроенные профессиональные люди, которые связывают свою судьбу исключительно с Украиной. И только так",

Кроме того, Зеленский отметил, что управление нуждается в модернизации структуры и работы, чтобы обеспечить соответствие требованиям военного времени. Он подчеркнул, что у нового руководителя управления есть карт-бланш на изменения.

Согласно словам гаранта, нужны:

новые подходы к работе с личным составом – "без советчины";

повышение уровня боевой и мобилизационной готовности личного состава и новые подходы к рекрутингу кадров для управления.

Также он добавил, что нужны совершенствования материально-технической и учебной баз управления, в частности должен быть создан собственный учебный полигон управления. Президент отметил, что на базе Института Управления государственной охраны Украины нужен современный специализированный Центр подготовки специалистов безопасности.

И, конечно, управление должно быть очищено от всех, кто выбирает для себя не Украину или дискредитирует Управление государственной охраны. Ваша задача – это безопасность ключевых институтов нашего государства. Я благодарю всех, кто выполняет эту задачу абсолютно добросовестно,

– резюмировал Владимир Зеленский.

В то же время новоназначенный глава УГО поблагодарил Президента за доверие и отметил, что оправдает его "делами, а не словами".

Напомним, Владимир Зеленский назначил нового начальника Управления государственной охраны – Алексея Морозова 21 июня. Ранее начальником УГО был Сергей Рудь. Его уволили в начале мая 2024 года, который занимал эту должность почти 5 лет.