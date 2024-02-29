Об этом сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш в соцсети Х, ранее известной как твитер. Ранее команда российского оппозиционера сталкивалась с другими проблемами относительно похорон Навального, передает 24 Канал.
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Команде Навального отказали в предоставлении катафалка
Ярмыш отметила, что сначала команде Алексея Навального не дали снять похоронный зал для прощания с российского агентства. Теперь проблемы возникли, когда должно состояться просто отпевание Навального в церкви.
Ритуальные агенты сообщают нам, что ни один катафалк не соглашается везти туда тело,
– отметила она.
Пресс-секретарь Навального отметила, что, по словам ритуальных агентов, всем бригадам звонят неизвестные люди и угрожают, чтобы тело Алексея они никуда не везли.
Несмотря на это, в другом посте Ярмыш подчеркнула, что несмотря на все противодействие, прощание с Алексеем Навальным 1 марта в Москве обязательно состоится. Она отметила, что отпевание будет в 14:00, а сами похороны – в 16:00, по московскому времени.
Соратники Навального имели другие проблемы относительно похорон
- Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш 27 февраля сообщила, что помещение, где состоится прощание с российским оппозиционером Алексеем Навальным, пока найти не удается. В частности, одни ритуальные агенты говорили, что места были заняты, а другие отказывают после упоминания фамилии Навальный.
- За день до этого Ярмыш сообщила, что команда Навального ищет помещение для публичного прощания с политиком, которое планируют провести в конце рабочей недели. Пресс-секретарь Навального призвала связаться с соратниками оппозиционера тех, кто имеет пригодное для прощания помещение.
- В конце концов пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что политика похоронят на Борисовском кладбище в Москве 1 марта. Перед этим отпевание пройдет в церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино, что в российской столице.
- Кроме того, в сети писали, что похороны Навального якобы будут публичными и состоятся 29 февраля. Впрочем, в команде оппозиционера назвали такие сообщения ложными.