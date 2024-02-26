Однако в конце концов выяснилось, что все сообщения о похоронах Навального не соответствуют правде. Что писали о похоронах Навального и почему это оказалось неправдой – читайте в материале 24 Канала.

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В сети писали о "публичных прощаниях" с Навальным

Пресс-секретарь Алексея Навального – Кира Ярмыш в соцсети Х распространила сообщение, что команда Алексея Навального ищет публичный зал для публичного прощания с российским оппозиционером. По времени, это должно произойти до конца рабочей недели.

Пресс-секретарь Навального также попросила связаться с ней, если удастся найти подходящее помещение для того, чтобы устроить прощание.

В ФБК опровергли сообщения о похоронах Навального

Директор Фонда борьбы с коррупцией, организацией, которую основал Навальный, Иван Жданов в своем телеграм-канале отметил, что все сообщения о похоронах Навального 29 февраля – фейки.

Он отметил, что все ссылки на некие "каналы о похоронах" людей якобы из команды российского оппозиционера – это фейки. Это же касается и ссылки на "телеграм-канал" Юлии Навальной.

Навального должны были обменять за несколько дней до смерти