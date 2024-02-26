Однако в конце концов выяснилось, что все сообщения о похоронах Навального не соответствуют правде. Что писали о похоронах Навального и почему это оказалось неправдой – читайте в материале 24 Канала.
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В сети писали о "публичных прощаниях" с Навальным
Пресс-секретарь Алексея Навального – Кира Ярмыш в соцсети Х распространила сообщение, что команда Алексея Навального ищет публичный зал для публичного прощания с российским оппозиционером. По времени, это должно произойти до конца рабочей недели.
Пресс-секретарь Навального также попросила связаться с ней, если удастся найти подходящее помещение для того, чтобы устроить прощание.
В ФБК опровергли сообщения о похоронах Навального
Директор Фонда борьбы с коррупцией, организацией, которую основал Навальный, Иван Жданов в своем телеграм-канале отметил, что все сообщения о похоронах Навального 29 февраля – фейки.
Он отметил, что все ссылки на некие "каналы о похоронах" людей якобы из команды российского оппозиционера – это фейки. Это же касается и ссылки на "телеграм-канал" Юлии Навальной.
Навального должны были обменять за несколько дней до смерти
- Недавно Мария Певчих, лидер Международного Фонда борьбы с коррупцией сообщила, что велись переговоры об обмене российского оппозиционера Алексея Навального. Однако Навальный умер, когда эти переговоры находились в финальной стадии.
- Певчих отметила, что в начале февраля 2024 года российскому диктатору Владимиру Путину предложили обменять офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине, на Алексея Навального. Вместе с Навальным также должны были обменять и двух американских граждан.
- Стоит отметить, что Федеральная служба исполнения наказаний 16 февраля сообщила, что Алексей Навальный умер после прогулки в колонии. Ему было 47 лет.
- Тогда сообщали, что Навальный умер от разрыва тромба. Эту информацию также подтвердил и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
- Ранее в СМИ выдвигали несколько версий гибели политика. Среди них, в частности, была и о возможном отравлении российского политика "Новичком".