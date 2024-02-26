Напомним, что днем 16 февраля пропагандистские СМИ обнародовали информацию о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Предварительно, ему проводили все необходимые реанимационные мероприятия. Впрочем, положительных результатов они не дали.
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Навального должны были обменять
По словам Певчих, в начале февраля российскому диктатору Владимиру Путину предложили обменять киллера, офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального.
Алексей Навальный мог бы прямо сейчас, прямо сегодня сидеть на этом месте. Это не фигура речи, это могло и должно было произойти. Навальный в ближайшие дни должен был оказаться на свободе. Потому что мы добились решения о его обмене,
– заявила Певчих.
Глава фонда якобы получила подтверждение, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии вечером 15 февраля. Уже 16 февраля российский оппозиционер был убит.
Она рассказала, что с начала полномасштабной войны соратники Навального работали над возможностью "гуманитарного обмена" оппозиционного политика с помощью расследователя Христо Грозева.
В общем реализация этого плана, по ее словам, заняла целых 2 года.
Весной прошлого года наш план получил одобрение. Все могло состояться уже тогда, год назад. Но не произошло. Это было бесконечным сломанным телефоном,
– отметила она.
Она также добавила, что предложение об обмене Навального кремлевскому главе сообщил Роман Абрамович, как неформальный переговорщик. Певчих отметила, что Путину четко дали понять - единственный способ получить Красикова, это обменять его на Навального.
Ах, так, подумал Путин! Навального на свободе я не потерплю. И раз принципиально Красикова готовы менять, то надо просто избавиться от предмета торга. Поменять потом, при случае, на кого-то еще. Это абсолютно нелогично, абсолютно нерационально, это поведение сумасшедшего мафиози. Суть в том, что Путин сошел с ума от ненависти к Навальному,
– заявила Певчих.
Что известно о смерти Навального: основное
- 16 января Федеральная служба исполнения наказаний (рос. ФСИН) сообщила, что Алексей Навальный умер после прогулки в колонии. Ему было 47 лет.
- Навальный находился в колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Его перевели туда недавно, а 14 января сообщили, что политика отправили в штрафной изолятор – в 27-й раз.
- США размышляют над введением санкций против России. Причиной является внезапная смерть Алексея Навального в колонии. Об этом сообщил Джо Байден во время встречи с журналистами пресспула в Вашингтоне.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что в течение последних выходных, а именно в промежутке 16 – 18 февраля, в российской столице высшее политическое руководство страны-агрессора проводило совещания относительно дальнейшей судьбы местных оппозиционеров.