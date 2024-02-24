Это 24 Каналу отметила председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. Она назвала имена российских деятелей, которые могут стать следующими жертвами Кремля.

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Путин не остановится

Ольга Романова предположила, что следующими в расстрельном списке Кремля могут быть российские оппозиционный журналист Владимир Кара-Мурза и оппозиционный политик Илья Яшин. В любом случае Путин точно не остановится на Навальном.

"Путин будет убивать дальше. Будет убивать Кара-Мурзу, Яшина, нас за границей. Он будет конфисковать имущество. Мы здесь пытаемся его остановить, рассказать миру, что это страшно, что он не остановится", – подчеркнула она.

Обратите внимание! Владимир Кара-Мурза – российский оппозиционный журналист. Московский городской суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима. С апреля 2022 года он находился в российском СИЗО по обвинению в так называемых "фейках" о российской армии, госизмене и связях с "нежелательными" организациями. Политика Илью Яшина Мещанский суд Москвы 9 декабря приговорил к восьми с половиной годам заключения в колонии общего режима. Перед тем суд признал его виновным в распространении так называемых "фейков" о российской армии во время стрима о массовых убийствах жителей украинского города Буча.

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