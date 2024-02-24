Це 24 Каналу зауважила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова. Вона назвала імена російських діячів, які можуть стати наступними жертвами Кремля.
Дивіться також Сталінські методи та кривавий список: як Путін десятиліттями страчує своїх ворогів і опонентів
Путін не зупиниться
Ольга Романова припустила, що наступними у розстрільному списку Кремля можуть бути російські опозиційний журналіст Володимир Кара-Мурза та опозиційний політик Ілля Яшин. У будь-якому випадку Путін точно не зупиниться на Навальному.
"Путін вбиватиме далі. Вбиватиме Кара-Мурзу, Яшина, нас за кордоном. Він буде конфіскувати майно. Ми тут намагаємось його зупинити, розповісти світу, що це страшно, що він не зупиниться", – наголосила вона.
Смерть Олексія Навального: головне
- 16 лютого федеральна служба виконання покарань Росії заявила, що після "прогулянки" Олексій Навальний почував себе погано. Далі він втратив свідомість й лікарі, нібито, не змогли повернути його до життя.
- Матері Навального показали тіло сина, але не віддали. Людмила Навальна повідомила, що слідчі почали їй погрожувати, що можуть зробити щось із тілом, якщо вона не погодиться на таємний похорон. Вона підписала медичне свідоцтво про смерть та бачила інші медичні документи. Слідчі запевняють, що знають причину смерті Навального та кваплять його матір: "Час працює не на вас, труп розпадається".
- Президент США Джо Байден заявив, що у смерті Олексія Навального винен Владімір Путін. За словами американського лідера, Навальний продовжував говорити правду, навіть перебуваючи у в'язниці. Крім того, Байден запровадив персональні санкції проти Путіна через смерть так званого опозиціонера.