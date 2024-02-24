Це 24 Каналу зауважила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова. Вона назвала імена російських діячів, які можуть стати наступними жертвами Кремля.

Дивіться також Сталінські методи та кривавий список: як Путін десятиліттями страчує своїх ворогів і опонентів

Путін не зупиниться

Ольга Романова припустила, що наступними у розстрільному списку Кремля можуть бути російські опозиційний журналіст Володимир Кара-Мурза та опозиційний політик Ілля Яшин. У будь-якому випадку Путін точно не зупиниться на Навальному.

"Путін вбиватиме далі. Вбиватиме Кара-Мурзу, Яшина, нас за кордоном. Він буде конфіскувати майно. Ми тут намагаємось його зупинити, розповісти світу, що це страшно, що він не зупиниться", – наголосила вона.

Зверніть увагу! Володимир Кара-Мурза – російський опозиційний журналіст. Московський міський суд засудив його до 25 років колонії суворого режиму. З квітня 2022 року він перебував у російському СІЗО за звинуваченнями у так званих "фейках" про російську армію, держзраді та зв'язках з "небажаними" організаціями. Політика Іллю Яшина Міщанський суд Москви 9 грудня засудив до восьми з половиною років ув'язнення в колонії загального режиму. Перед тим суд визнав його винним у поширенні так званих "фейків" про російську армію під час стріму про масові вбивства жителів українського міста Буча.

Смерть Олексія Навального: головне