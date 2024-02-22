З моменту смерті Олексія Навального 16 лютого тіло політика досі не віддали матері. А от Путін нагородив тих, хто був причетний до смерті Навального. Він замітає сліди та ліцемірить – і навіть не ховає цього.

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Людмила Навальна записала відеозвернення

У ньому матір Навального говорить: слідчі ставлять їй умови, де поховати політика, а тіло досі не віддали. Їм дзвонять чи то з Кремля, чи то зі Слідчого комітету і віддають накази.

Людмила Навальна заявила: записала відео, бо слідчі почали їй погрожувати, мовляв, зроблять щось із тілом, якщо вона не погодиться на таємний похорон. Вона бачила тіло сина, адже її таємно возили в морг, але тіло так і не віддали. Хоча за законом мали зробити це одразу.

Вони хочуть привезти мене на цвинтар, підвести до свіжої могили і сказати: отут лежить ваш син. Я з цим не згодна, хочу, щоб усе було за законом. Я хочу, щоб усі охочі могли попрощатися з Олексієм. Я не хочу особливих умов, я вимагаю негайно віддати мені тіло мого сина,

– говорить жінка.

Вона підписала медичне свідоцтво про смерть і бачила інші медичні документи. Слідчі запевняють, що знають причину смерті Навального. І кваплять згорьовану матір: "Час працює не на вас, труп розпадається".

Що говорять однодумці Навального

Директор "Фонду боротьби з корупцією" (ФБК) Іван Жданов заявив, що Людмилу Навальну в Салехарді майже добу тримали зі слідчими та криміналістами, не допустивши адвокатів. Він назвав це середньовіччям і знущанням. За його словами, слідчі пообіцяли "залучити свої медійні ресурси", якщо Людмила Навальна не погодиться на таємний похорон.

"Таке знущання годі уявити", – обурюється він.

Керівниця відділу розслідувань "Фонду боротьби з корупцією" Марія Пєвчіх також написала, що Навального хочуть таємно поховати, а матері погрожують. Вона закликала до розголосу і констатувала "Все дуже погано".

У медичному висновку про смерть, показаному матері Олексія Навального, сказано, що причини смерті є природними,

– зауважила прессекретарка Навального Кіра Ярмиш.

Швидше за все, влада боїться, що публічне прощання з Навальним перетвориться на демонстрацію та переросте в сутички з поліцією. Тому й хоче буквально "прикопати" тіло політика десь на відлюдді. Розтин нібито вже провели.

Зверніть увагу! Відповідно до російських законів, тіло мають віддати протягом двох діб після того, як установлять причину смерті. Іван Жданов писав, що слідчі обіцяли не віддавати тіло два тижні – мовляв, триває хімічна експертиза. Усе, що наразі відомо про смерть Навального, 24 Канал зібрав отут.