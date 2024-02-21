Про це у розмові з 24 Каналом зазначив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов. Путіну буде складно спростувати перед внутрішньою аудиторією її мотивацію.

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Росіяни скептично ставляться до політиків. Мовляв, між їхніми словами і діями є велика прірва. Утім, Юлія Навальна – не політик. На думку Галлямова, Путіну важко буде до неї "пришити" якісь пропагандистські тези, які він використовує по відношенню до так званих опозиційних діячів.

"Звісно, він це робитиме, але заходитиме це значно гірше, тому що в неї зрозуміла мотивація", – пояснив він.

Мотивація Навальної – умовно помста за свого чоловіка, який днями помер у російській колонії. Утім, наразі закликати до силової зміни влади в Росії вона не зможе.

"Зараз ситуація розвивається в напрямку революції, але вона далека до свого закінчення. Перемогти Путіна на виборах неможливо, бо він контролює усе. Тому важливо, щоб після він просто залишився з формальною перемогою і щоб всі розуміли, що він просто вкрав ці вибори", – додав Галлямов.

Зазначимо, раніше Юлія Навальна зробила заяву, що продовжуватиме справу чоловіка. Вона стверджує, що Путін вбив Навального і вона знає "через що конкретно це сталося".

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