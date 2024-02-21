Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. Путину будет сложно опровергнуть перед внутренней аудиторией ее мотивацию.
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Россияне скептически относятся к политикам. Мол, между их словами и действиями есть большая пропасть. Впрочем, Юлия Навальная – не политик. По мнению Галлямова, Путину трудно будет к ней "пришить" какие-то пропагандистские тезисы, которые он использует по отношению к так называемым оппозиционным деятелям.
"Конечно, он это будет делать, но будет заходить это значительно хуже, потому что у нее понятная мотивация", – объяснил он.
Мотивация Навальной – условно месть за своего мужа, который на днях умер в российской колонии. Впрочем, пока призывать к силовой смене власти в России она не сможет.
"Сейчас ситуация развивается в направлении революции, но она далека до своего окончания. Победить Путина на выборах невозможно, потому что он контролирует все. Поэтому важно, чтобы после он просто остался с формальной победой и чтобы все понимали, что он просто украл эти выборы", – добавил Галлямов.
Отметим, ранее Юлия Навальная сделала заявление, что будет продолжать дело мужа. Она утверждает, что Путин убил Навального и она знает "из-за чего конкретно это произошло".
Смерть Алексея Навального: основное
- 16 февраля российские так называемые СМИ сообщили, что Алексей Навальный умер во время прогулки в колонии. Ему якобы стало плохо.
- Официальную причину смерти, которую озвучили россияне, – тромбоэмболия. Впрочем, врач, который лечил политика после его отравления, сомневается в этом диагнозе.
- Российские следователи долгое время не отдавали тело погибшего адвокатам и родственникам. Известно, что оно находилось в клинике Салехарда.
- США рассматривают внедрение новых санкций в отношении России из-за смерти Навального. Между тем в ГУР предположили, кто может стать следующей жертвой.
- 24 Канал собрал все, что нужно знать о так называемом оппозиционном политике Алексее Навальном.