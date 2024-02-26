Однак зрештою з'ясувалося, що всі повідомлення про похорони Навального не відповідають правді. Що писали про похорони Навального і чому це виявилося неправдою – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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У мережі писали про "публічні прощання" з Навальним

Прессекретарка Олексія Навального – Кіра Ярмиш у соцмережі Х поширила повідомлення, що команда Олексія Навального шукає публічну залу для публічного прощання з російським опозиціонером. За часом, це має статися до кінця робочого тижня.

Прессекретар Навального також попросила зв'язатися з нею, якщо вдасться знайти відповідне приміщення для того, щоб влаштувати прощання.

У ФБК спростували повідомлення про похорони Навального

Директор Фонду боротьби з корупцією, організацією, яку започаткував Навальний, Іван Жданов у своєму телеграм-каналі зазначив, що всі повідомлення про похорон Навального 29 лютого – фейки.

Він зазначив, що всі посилання на якісь "канали про похорон" людей нібито з команди російського опозиціонера – це фейки. Це саме стосується і посилання на "телеграм-канал" Юлії Навальної.

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