Однак зрештою з'ясувалося, що всі повідомлення про похорони Навального не відповідають правді. Що писали про похорони Навального і чому це виявилося неправдою – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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У мережі писали про "публічні прощання" з Навальним
Прессекретарка Олексія Навального – Кіра Ярмиш у соцмережі Х поширила повідомлення, що команда Олексія Навального шукає публічну залу для публічного прощання з російським опозиціонером. За часом, це має статися до кінця робочого тижня.
Прессекретар Навального також попросила зв'язатися з нею, якщо вдасться знайти відповідне приміщення для того, щоб влаштувати прощання.
У ФБК спростували повідомлення про похорони Навального
Директор Фонду боротьби з корупцією, організацією, яку започаткував Навальний, Іван Жданов у своєму телеграм-каналі зазначив, що всі повідомлення про похорон Навального 29 лютого – фейки.
Він зазначив, що всі посилання на якісь "канали про похорон" людей нібито з команди російського опозиціонера – це фейки. Це саме стосується і посилання на "телеграм-канал" Юлії Навальної.
Навального повинні були обміняти за кілька днів до смерті
- Нещодавно Марія Пєвчіх, лідерка Міжнародного Фонду боротьби з корупцією повідомила, що велися переговори про обмін російського опозиціонера Олексія Навального. Однак Навальний помер, коли ці переговори перебували у фінальній стадії.
- Пєвчіх наголосила, що на початку лютого 2024 року російському диктатору Владіміру Путіну запропонували обміняти офіцера ФСБ Вадима Красікова, який відбуває термін за вбивство у Берліні, на Олексія Навального. Разом із Навальним також мали обміняти й двох американських громадян.
- Варто зазначити, що Федеральна служба виконання покарань 16 лютого повідомила, що Олексій Навальний помер після прогулянки в колонії. Йому було 47 років.
- Тоді повідомляли, що Навальний помер від розриву тромбу. Цю інформацію також підтвердив і начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
- Раніше у ЗМІ висували кілька версій загибелі політика. Серед них, зокрема, була й про можливе отруєння російського політика "Новачком".