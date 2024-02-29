Про це повідомила прессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Раніше команда російського опозиціонера стикалася з іншими проблемами щодо похоронів Навального, передає 24 Канал.

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Команді Навального відмовили у наданні катафалка

Ярмиш зазначила, що спочатку команді Олексія Навального не дали зняти похоронну залу для прощання з російського агентства. Тепер проблеми виникли, коли має відбутися просто відспівування Навального у церкві.

Ритуальні агенти повідомляють нам, що жоден катафалк не погоджується везти туди тіло,

– зазначила вона.

Прессекретарка Навального наголосила, що, за словами ритуальних агентів, усім бригадам дзвонять невідомі люди та погрожують, щоб тіло Олексія вони нікуди не везли.

Попри це, в іншому посту Ярмиш наголосила, що попри всю протидію, прощання з Олексієм Навальним 1 березня у Москві обов'язково відбудеться. Вона наголосила, що відспівування буде о 14:00, а сам похорон – о 16:00, за московським часом.

Соратники Навального мали інші проблеми щодо похоронів