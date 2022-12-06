Резников рассказал, о чем говорил с Остином после вчерашней массированной атаки

6 декабря 2022, 17:02
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Источник:

твиттер Алексея Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников на фоне очередного массированного удара россиян, состоявшегося 5 декабря, побеседовал со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Детали встречи раскрыл сам Резников. Он отметил, что обсудил с главой Пентагона вопрос усиления украинской противовоздушной обороны.

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Резников отметил, что телефонный разговор с американским коллегой произошел сразу после вражеской атаки, когда днем 5 декабря Россия выпустила по территории Украины более 70 ракет.

Хочу выразить огромную благодарность министру обороны США (Ллойду Остину – 24 канал), которому искренне небезразлична ситуация в Украине. Во время нашего телефонного звонка сегодня, сразу после массированной ракетной атаки России, мы обсудили дальнейшие шаги по усилению украинской ПВО,
– говорится в публикации.

Также Резников поблагодарил Штаты за постоянную поддержку Украины. В эфире телемарафона глава Минобороны добавил, что телефонный разговор состоялся именно по инициативе Ллойда Остина.

"Я рассказал ему, какие именно объекты были целью врага и как отработала наша ПВО. Дальше мы обсуждали нюансы усиления противовоздушной обороны, в том числе технические детали", – рассказал Резников.

Массированная атака 5 декабря: что об этом известно

  • В понедельник, 5 декабря, оккупанты снова совершили массированное ракетное нападение на территорию Украины. Во время атаки враг попал в важные объекты инфраструктуры.
  • В результате обстрелов в разных областях исчезли свет и вода. Кроме того, о перебоях с поставкой электроэнергии сообщали в Молдове, куда снова попала одна из ракет.
  • Аналитики Forbes посчитали, что за один день 5 декабря Россия выпустила 70 ракет по Украине. Их общая стоимость составляет примерно 400 – 500 миллионов долларов.
Автор: Альона Захарова