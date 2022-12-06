Деталі зустрічі розкрив сам Резніков. Він зазначив, що обговорив з головою Пентагону питання посилення української протиповітряної оборони.

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Резніков зазначив, що телефонна розмова з американським колегою відбулася відразу після ворожої атаки, коли вдень 5 грудня Росія випустила територією України понад 70 ракет.

Хочу висловити величезну подяку міністру оборони США (Ллойду Остіну – 24 канал), якому щиро небайдужа ситуація в Україні. Під час нашого телефонного дзвінка сьогодні, одразу після масованої ракетної атаки Росії, ми обговорили подальші кроки щодо посилення української ППО,

– мовиться у публікації.

Також Резніков подякував Штатам за постійну підтримку України. В ефірі телемарафону глава Міноборони додав, що телефонна розмова відбулася саме за ініціативи Ллойда Остіна.

"Я розповів йому, які саме об'єкти були ціллю ворога та як відпрацювала наша ППО. Далі ми обговорювали нюанси посилення протиповітряної оборони, зокрема технічні деталі", – розповів Резніков.

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