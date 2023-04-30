Об этом во время пресс-конференции заявил министр обороны Алексей Резников. Он рассказал, что во время недавней командировки пообщался с защитниками Украины.
К теме Миллионные убытки и 621 чиновник-нарушитель: что известно о скандалах вокруг Минобороны
Для военных разработают новое меню
Я вчера вернулся из очередной командировки, встречался с нашими военными в полях, с ПВО-шными подразделениями, спрашивал в том числе по питанию. Мне было интересно услышать претензии по обеспечению питанием. Знаете, какая была претензия? Одна: господин министр, у нас есть вегетарианцы, нам нужно веганское меню. Это единственная претензия, которую я вчера услышал в боевых подразделениях,
– заметил Резников.
Министр отметил, что вместе с вегетарианским меню было бы разумно также добавить возможность специального религиозного меню: постных, кошерных и халяльных блюд.
Резников отдельно подчеркнул, что в конце концов у бойцов не было претензий по питанию: ни по количеству еды, ни по ее качеству, ни по своевременности доставки питания на боевые позиции.
Следует отметить, что о необходимости предусмотреть вегетарианские и веганские блюда в армейском меню президента Зеленского предупреждали еще осенью прошлого года. В сентябре на сайте ОП появилась ответная петиция граждан, авторы и подписанты которой обратили внимание на эту проблему. Тогда Зеленский пообещал поручить этот вопрос Кабмину.
К слову, глава государства поддержал петицию любимой "Да Винчи" Алины Михайловой о Пантеоне Героев.
Что предшествовало
- На сайте главы государства появился ответ на петицию любимой "Да Винчи". В тексте документа говорится, что "создание мемориального комплекса украинских героев является одной из важных общенациональных задач".
- В ответе говорится, что над реализацией этого проекта уже работают соответствующие центральные и местные органы исполнительной власти под руководством Кабмина.
- Кроме того, президент поручил направить петицию Премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой дать указание центральным органам исполнительной власти совместно с КГВА основательно проработать поднятый вопрос, обсудить его с общественностью и проинформировать о результатах этого президента.
- Отметим, что в документе инициативы говорится, в частности, о том, что на созданном в будущем Пантеоне должны проходить почетные захоронения и устанавливаться памятные объекты для увековечения выдающихся исторических деятелей Украины.