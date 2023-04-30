Об этом во время пресс-конференции заявил министр обороны Алексей Резников. Он рассказал, что во время недавней командировки пообщался с защитниками Украины.

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Для военных разработают новое меню

Я вчера вернулся из очередной командировки, встречался с нашими военными в полях, с ПВО-шными подразделениями, спрашивал в том числе по питанию. Мне было интересно услышать претензии по обеспечению питанием. Знаете, какая была претензия? Одна: господин министр, у нас есть вегетарианцы, нам нужно веганское меню. Это единственная претензия, которую я вчера услышал в боевых подразделениях,

– заметил Резников.

Министр отметил, что вместе с вегетарианским меню было бы разумно также добавить возможность специального религиозного меню: постных, кошерных и халяльных блюд.

Резников отдельно подчеркнул, что в конце концов у бойцов не было претензий по питанию: ни по количеству еды, ни по ее качеству, ни по своевременности доставки питания на боевые позиции.

Следует отметить, что о необходимости предусмотреть вегетарианские и веганские блюда в армейском меню президента Зеленского предупреждали еще осенью прошлого года. В сентябре на сайте ОП появилась ответная петиция граждан, авторы и подписанты которой обратили внимание на эту проблему. Тогда Зеленский пообещал поручить этот вопрос Кабмину.

К слову, глава государства поддержал петицию любимой "Да Винчи" Алины Михайловой о Пантеоне Героев.

Что предшествовало