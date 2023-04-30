Про це під час пресконференції заявив міністр оборони Олексій Резніков. Він розповів, що під час нещодавнього відрядження поспілкувався з захисниками України.

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Для військових розроблять нове меню

Я вчора повернувся з чергового відрядження, зустрічався з нашими військовими в полях, з ППО-шними підрозділами, питав у тому числі по харчуванню. Мені було цікаво почути претензії щодо забезпечення харчуванням. Знаєте яка була претензія? Одна: пане міністре, у нас є вегетаріанці, нам потрібне веганське меню. Це єдина претензія, яку я вчора почув у бойових підрозділах,

– зауважив Резніков.

Міністр зазначив, що разом з вегетаріанським меню було б розумно також додати можливість спеціального релігійного меню: пісних, кошерних і халяльних страв.

Резніков окремо підкреслив, що зрештою у бійців не було претензій щодо харчування: ані за кількістю їжі, ані за її якістю, ані за своєчасністю доставки харчування на бойові позиції.

Варто наголосити, що про необхідність передбачити вегетаріанські та веганські страви в армійському меню президента Зеленського попереджали ще восени минулого року. У вересні на сайті ОП з'явилася відповідна петиція громадян, автори та підписанти якої звернули увагу на цю проблему. Тоді Зеленський пообіцяв доручити це питання Кабміну.

До слова, глава держави підтримав петицію коханої "Да Вінчі" Аліни Михайлової про Пантеон Героїв.

Що передувало