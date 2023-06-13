Копайте окопы и убивайте больше оккупантов, – Резников раскрыл первые просьбы Украины

Алексей Резников отметил, что когда началось полномасштабное вторжение страны-союзницы, не были уверены в победе Украины. В то же время мужество украинцев заставило их изменить мнение.

Министр обороны отметил, что Украина просила Stingers – переносные зенитно-ракетные комплексы. Что ответили страны-союзницы, Резников рассказал в интервью.

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Первоначально западная помощь была резко урезана. Мы спросили: "Можно ли нам Stingers?" А нам сказали: "Нет, копайте окопы и убивайте как можно больше окупантов, пока все не закончилось,

– подчеркнул Резников.

В то же время, украинские защитники и защитницы продолжали и продолжают бороться. Украина получает все большее оружие. В частности, говорится о Leopard, Bradley, HIMARS те же Stingers.

Киеву давали 3 дня

Ранее Резников объяснил, почему после начала полномасштабного вторжения Киеву давали 72 часа. Тогда страны-союзницы полагали, что это маленькая советская армия будет воевать с великой советской армией.

"В таком сценарии, конечно, большая советская армия подавит маленькую советскую армию. Те же стандарты, те же подходы, те же правила, но здесь – больший массив людей и оружия, а там – меньший",

– заметил министр.

В то же время ВСУ – не советская армия. Резников подчеркнул, что Украина – "тот Давид, который завалил Голиафа".