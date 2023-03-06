Мобилизационный план еще не завершен, – Резников

В Украине до сих пор идет война, а затем – и мобилизация. Ресурсы ВСУ нужно постоянно пополнять.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он рассказал, что план, объявленный еще с момента введения военного положения, не был завершен.

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Какая мобилизационная потребность ВСУ

Мобилизационный план, объявленный с момента имплементации парламентом указа президента о введении военного положения, еще даже не завершен,

– подчеркнул министр.

Кроме того, он заявил, что отбор кандидатов на мобилизацию корректируется потребностями Генштаба ВСУ. Там, по словам Резникова, четко знают необходимое количество водителей, стрелков, операторов, артиллеристов, снайперов.

"Генштаб определяет задачи военкомам: план и категории специалистов. Минобороны лишь осуществляет контроль и мечтает превратить бумажную смесь на цифровизированный продукт. У нас есть этот продукт, он разработан. Мы просто не успели до конца внедрить. Это будет один из вызовов Виталия Дейнеги", – рассказал глава Минобороны.

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