Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он отмечает, что самолеты МиГ-29 значительно усилят украинские Воздушные силы, но Украина все еще пытается убедить партнеров предоставить современные авиационные платформы.
Кстати говоря В Воздушных силах отметили весомый недостаток польских и словацких МиГ-29
Российские Су-35 имеют лучшие характеристики
Резников объяснил, что МиГ-29 имеет дальность видимости всего 60 километров со своими радиолокационными станциями (РЛС), а дальность стрельбы – всего 30 километров.
Современные российские самолеты Су-35 имеют радиус видимости более 200 километров и дальность стрельбы более 100 километров.
Поэтому нам нужны современные истребители, чтобы они стали частью наших систем ПВО. Поэтому мы сохраняем оптимизм и пытаемся говорить с нашими партнерами о том, что обучение пилотов нужно начинать уже сейчас, потому что это требует времени.
– говорит министр.
Он добавил, что также время было потрачено на артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня, танки и системы ПВО, такие как NASAMS, Patriot и другие.
Обучение следует начать быстрее
Резников напомнил, что когда он впервые обсуждал системы Patriot с партнерами, ему повторяли, что это невозможно, ведь системы очень дорогие, а обучение займет год.
"Но потом было принято решение, и мы обнаружили, что обучение можно пройти через десять недель. Поэтому я абсолютно уверен, что в апреле у нас заработают первые системы Patriot", – подчеркнул чиновник.
По его словам, это означает, что наши пилоты могут начать обучение сразу и на современных истребителях. Резников добавил, что это необходимо сделать как можно быстрее.
Какие страны усилят украинскую авиацию
- Недавно Северная Македония заявила, что готова передать Украине 12 боевых вертолетов. Эти вертолеты правительство страны приобрело у Украины еще в 2001 году. Они изготовлены в 1980-х годах и не используются северомакедонской армией с 2015 года.
- Также о намерении передать боевую авиацию заявили и в Хорватии. Министр обороны страны Марио Баножич сообщил, что Хорватия планирует в ближайшее время. передать Украине 14 вертолетов Ми-8.
- Заметим, что первая партия обещанных Словакией МиГ уже прибыла в Украину. Украинские пилоты доставили 4 самолета, еще 9 должны прибыть в ближайшее время.