"Тройной" министр: что известно о новом главе Минэкономики Алексее Соболеве

17 июля Верховная Рада утвердила новое правительство во главе с Юлией Свириденко, бывшим министром экономики. Само ведомство, ранее возглавляемое политиком, претерпело реформирования и получило нового главу. Им стал Алексей Соболев.

Нардепы объединили три министерства – Министерство экономики, Министерство агрополитики, Министерство защиты окружающей среды в одно Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, которое неофициально прозвали Министерством ресурсов. Его возглавил бывший первый заместитель Юлия Свириденко, передает 24 Канал.

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Кто такой Алексей Соболев?

Соболев – из моей команды Министерства экономики... Успешно работал над привлечением инвестиций и планом Ukraine Facility. Прекрасно себя проявил как член переговорной команды с США,

– так Юлия Свириденко прокомментировала назначение Соболева главой "тройного министерства".

Алексей Дмитриевич Соболев – украинский экономист, финансист и государственный деятель, известен своим активным участием в реформах, цифровизации и прозрачном управлении государственными ресурсами.

Родился в 1983 году в Киеве. В 2005 году окончил Киевский национальный экономический университет, получив степень магистра финансов.

Впоследствии получил международную сертификацию Chartered Financial Analyst (CFA), что подтверждает его высокий уровень профессиональной компетентности в сфере инвестиций.

Карьеру Соболев начинал в инвестиционной компании Dragon Asset Management, где занимался управлением активами. Однако его профессиональные интересы быстро вышли за пределы финансового сектора.

В 2015 – 2016 годах он присоединился к Министерству инфраструктуры Украины как советник. В этот период сосредоточился на внедрении прозрачных процедур и реформировании государственных предприятий, используя современные цифровые инструменты и принципы открытых данных.

Одним из ключевых этапов его карьеры стало участие в создании и развитии системы Prozorro.Sale. В 2016 – 2018 годах Соболев возглавлял этот проект в Transparency International Ukraine.

С 2018 по 2023 год был директором государственного предприятия "Прозорро.Продажи".

Под его руководством эта система превратилась в эффективный инструмент для прозрачной продажи государственного и коммунального имущества, в частности банковских активов и лицензий на пользование недрами.

Prozorro.Sale неоднократно признавалась международными экспертами как одна из самых успешных антикоррупционных инициатив в сфере государственного управления.

Соболев также активно участвует в общественной жизни, возглавляя CFA Society Ukraine и наблюдательный совет инициативы CoST Ukraine, работающий над прозрачностью в сфере строительства инфраструктуры. Его глубокие знания в сфере финансов, цифровых технологий и публичного администрирования стали основой его перехода к правительственной деятельности.

В 2023 году Алексей Соболев был назначен заместителем Министра экономики Украины, где он отвечал за цифровизацию и инновации в государственном секторе.

Позже, в июле 2024 года, его повысили до первого заместителя министра.

Личная жизнь Соболева

Женат на Наталье Соболевой, соосновательнице Numo Buro – компании, занимающейся дизайном интерьеров. Супруги воспитывают двух дочерей – Тину и Майю.