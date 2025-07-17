Об этом 24 Каналу рассказала народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук, отметив, что выбирать послов от Украины – это прерогатива президента. Конечно, перед тем он консультируется с Министерством иностранных дел.

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Почему Зеленский не назначил Умерова послом в США?

Евгения Кравчук подчеркнула, что только Владимир Зеленский может выбрать, кто станет послом от Украины в Соединенных Штатах Америки. Есть сообщения, что эту должность может занять Ольга Стефанишина.

Напомню, что она отвечала не только за европейскую интеграцию Украины, но и за евроатлантическую. В этом вопросе она тесно сотрудничала с нашими партнерами в Вашингтоне. Поэтому это не является чем-то новым для нее,

– сказала народный депутат от "Слуги народа".

Она добавила, что Рустем Умеров также останется у власти, однако на другой должности. Его роль может быть связана с переговорами.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Рустем Умеров на новой должности будет отвечать за международное направление и координировать соответствующие договоренности. По его словам, 16 июля 2025 года начались юридические процедуры по обновлению правительства, а также состоялось совещание по оборонным вопросам с участием премьера, Рустема Умерова и Германа Сметанина.