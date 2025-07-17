Про це 24 Каналу розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук, зазначивши, що обирати послів від України – це прерогатива президента. Звісно, перед тим він консультується із Міністерством закордонних справ.

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Чому Зеленський не призначив Умєрова послом у США?

Євгенія Кравчук підкреслила, що тільки Володимир Зеленський може обрати, хто стане послом від України у Сполучених Штатах Америки. Є повідомлення, що цю посаду може зайняти Ольга Стефанішина.

Нагадаю, що вона відповідала не лише за європейську інтеграцію України, але й за євроатлантичну. В цьому питанні вона тісно співпрацювала із нашими партнерами у Вашингтоні. Тому це не є чимось новим для неї,

– сказала народна депутатка від "Слуги народу".

Вона додала, що Рустем Умєров також залишиться при владі, проте на іншій посаді. Його роль може бути пов'язана із переговорами.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Рустем Умєров на новій посаді відповідатиме за міжнародний напрям і координуватиме відповідні домовленості. За його словами, 16 липня 2025 року розпочалися юридичні процедури щодо оновлення уряду, а також відбулася нарада з оборонних питань за участі прем'єра, Рустема Умєрова й Германа Сметаніна.