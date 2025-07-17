Нардепи об'єднали три міністерства – Міністерство економіки, Міністерство агрополітики, Міністерство захисту навколишнього середовища в одне Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства, яке неофіційно прозвали Міністерством ресурсів. Його очолив колишній перший заступник Юлія Свириденко, передає 24 Канал.

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Хто такий Олексій Соболєв?

Соболев – з моєї команди Міністерства економіки... Успішно працював над залученням інвестицій і планом Ukraine Facility. Чудово себе проявив як член переговорної команди з США,

– так Юлія Свириденко прокоментувала призначення Соболєва главою "потрійного міністерства".

Олексій Дмитрович Соболєв – український економіст, фінансист і державний діяч, відомий своєю активною участю в реформах, цифровізації та прозорому управлінні державними ресурсами.

Народився у 1983 році в Києві. У 2005 році закінчив Київський національний економічний університет, отримавши ступінь магістра з фінансів.

Згодом здобув міжнародну сертифікацію Chartered Financial Analyst (CFA), що підтверджує його високий рівень професійної компетентності у сфері інвестицій.

Кар'єру Соболєв розпочинав в інвестиційній компанії Dragon Asset Management, де займався управлінням активами. Однак його професійні інтереси швидко вийшли за межі фінансового сектору.

У 2015 – 2016 роках він долучився до Міністерства інфраструктури України як радник. У цей період зосередився на впровадженні прозорих процедур та реформуванні державних підприємств, використовуючи сучасні цифрові інструменти та принципи відкритих даних.

Одним із ключових етапів його кар'єри стала участь у створенні та розвитку системи Prozorro.Sale. У 2016 – 2018 роках Соболєв очолював цей проєкт у Transparency International Ukraine.

З 2018 по 2023 рік був директором державного підприємства "Прозорро.Продажі".

Під його керівництвом ця система перетворилася на ефективний інструмент для прозорого продажу державного та комунального майна, зокрема банківських активів і ліцензій на користування надрами.

Prozorro.Sale неодноразово визнавалась міжнародними експертами як одна з найуспішніших антикорупційних ініціатив у сфері державного управління.

Соболєв також бере активну участь у громадському житті, очолюючи CFA Society Ukraine та наглядову раду ініціативи CoST Ukraine, що працює над прозорістю у сфері будівництва інфраструктури. Його глибокі знання у сфері фінансів, цифрових технологій і публічного адміністрування стали основою його переходу до урядової діяльності.

У 2023 році Олексія Соболєва було призначено заступником Міністра економіки України, де він відповідав за цифровізацію та інновації у державному секторі.

Пізніше, у липні 2024 року, його підвищили до першого заступника міністра.

Особисте життя Соболєва

Одружений з Наталією Соболєвою, співзасновницею Numo Buro – компанії, що займається дизайном інтер'єрів. Подружжя виховує двох доньок – Тіну й Майю.