В семье главы Верховной Рады Руслана Стефанчука –потеря: умер его отец
- Алексей Стефанчук, отец Руслана и Николая Стефанчук, умер 1 февраля в возрасте 75 лет.
- Он был известным ортопедом-травматологом, провел более 10 тысяч операций и имел ряд званий.
Отец председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука и народного депутата Николая Стефанчука Алексей Стефанчук умер в воскресенье, 1 февраля, в возрасте 75 лет.
Об этом свидетельствует сообщение Руслана Стефанчука в Facebook.
Что известно о смерти Алексея Стефанчука?
Вечером в воскресенье, 1 февраля, Руслан Стефанчук сообщил о потере.
Папа... Дорогой... Любил... Люблю... Люблю... Всегда буду любить и помнить,
– написал он.
По данным "Подолье news", он был известным ортопедом-травматологом, автором научных трудов и семи изобретений, имел звание "Заслуженный врач Украины" и награды Министерства здравоохранения и Президента Украины.
Медицинское образование Алексей Стефанчук получил в Тернопольском государственном медицинском институте, после чего работал в Хмельницком. Отмечается, что с 1999 года он возглавлял травматологическое отделение городской больницы.
В течение лет работы Алексей Стефанчук провел более 10 тысяч операций и внедрял современные методы лечения. Профессиональную стажировку мужчина проходил в клиниках США, Германии, Великобритании и Польши.
Дата, время и место прощания с Алексеем Стефанчуком пока неизвестны.
