Об этом свидетельствует сообщение Руслана Стефанчука в Facebook.

Что известно о смерти Алексея Стефанчука?

Вечером в воскресенье, 1 февраля, Руслан Стефанчук сообщил о потере.

Папа... Дорогой... Любил... Люблю... Люблю... Всегда буду любить и помнить,

– написал он.

По данным "Подолье news", он был известным ортопедом-травматологом, автором научных трудов и семи изобретений, имел звание "Заслуженный врач Украины" и награды Министерства здравоохранения и Президента Украины.

Медицинское образование Алексей Стефанчук получил в Тернопольском государственном медицинском институте, после чего работал в Хмельницком. Отмечается, что с 1999 года он возглавлял травматологическое отделение городской больницы.

В течение лет работы Алексей Стефанчук провел более 10 тысяч операций и внедрял современные методы лечения. Профессиональную стажировку мужчина проходил в клиниках США, Германии, Великобритании и Польши.

Дата, время и место прощания с Алексеем Стефанчуком пока неизвестны.

