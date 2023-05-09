Погиб на передовой: Ермак сообщил о потере в Офисе Президента

Алексей Титаренко погиб, защищая Украину от российских окупантов. В Офисе Президента герой занимал должность главного консультанта Директората по внутренней и гуманитарной политике.

Андрей Ермак – глава Офиса Президента – рассказал, что Титаренко погиб в Донецкой области. Детали о смерти героя пока не раскрывают.

Обратите внимание Был известным в Измаиле скрипачом: от ранений умер 23-летний защитник из Одесской области

На передовой Донецкой области погиб сотрудник Офиса Президента Алексей Титаренко. Он работал главным консультантом Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики,

– заявил глава ОП.

Ермак выразил соболезнования родным погибшего героя.

В бою погиб Александр Бондаренко

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным Алексея Титаренко. Вечная память герою.

В Киеве 1 мая простились с Александром Бондаренко – экс-журналистом BBC. Герой-добровольец погиб под Кременной. Герой пошел защищать Украину в первые дни полномасштабного вторжения.

По специальности Бондаренко был филологом. Образование получил в Луганском педагогическом университете. Впоследствии работал радиоведущим на FM-радио в Луганске, на BBC Украина и ТРК Украина, а затем – в сфере коммуникаций.

В украинскую редакцию BBC Бондаренко присоединился в 2007 году и работал до 2011 года. Коллеги вспоминают героя как искреннего и амбициозного человека.

"Мы не были друзьями, но сколько моих коллег были. Александр с первых дней войны защищал Украину. Но погиб в бою на Луганщине! Вечная память Герою", – заявил фотограф Ян Доброносов.

В Житомире простились с Андреем "Кельтом" Линейчуком

Андрей Линийчук (позывной "Кельт") погиб в борьбе с российскими оккупантами. Герой был самым результативным зенитчиком ВСУ – сбил больше всего воздушных целей захватчиков. Воин был сержантом 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

С героем простились в Житомире.

"На счету Андрея Линийчука практически 16 "Орланов", один "Zala" и боевой вертолет К-52. Он был не только мужественным воином, но и наставником для своих боевых собратьев", – говорится в сообщении.

Кроме того, отметили, что в свои 25 лет герой – полный кавалер ордена "За мужество".