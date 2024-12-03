Алексей Чернышов возглавил Министерство национального единства: что о нем известно

Алексей Чернышов стал главой нового ведомства. Минединства призвано вернуть украинцев из-за границы и объединить наших граждан. Но это не первый министерский пост для чиновника. Все, что известно о жизни и карьере Алексея Чернышова, читайте в материале 24 Канала.

Биография Алексея Чернышова

Алексей Чернышов родился 4 сентября 1977 года в Харькове.

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Образование

В Харькове получил два образования: экономиста и юриста. В 1999 году он окончил Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия", в 2002-м – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого.

После получения первого образования Чернышов продолжил обучение за границей. Он отправился в американский штат Пенсильвания, где прошел программу по управлению проектами на базе компании Westinghouse.

Карьера

Еще студентом Чернышов начал работать в продуктовой компании Telesens. Она занимается разработкой и внедрением промышленных программных решений. С 2004 до 2013 года занимал руководящие должности в концерне АВЭК, который принадлежит одному из самых влиятельных харьковчан – бизнесмену и политику Александру Фельдману. Чернышов сначала был заместителем президента по развитию, затем он возглавил концерн. Также занимал должность председателя наблюдательного совета.

В 2012 году Чернышов создал собственную инвестиционно-девелоперскую компанию Eastgate Development. Она занималась большими проектами коммерческой недвижимости, привлечением зарубежных инвестиций в страну. После этого появились еще 2 инвестиционные компании: VI2 Partner и Kyiv Vision Foundation. Последняя занимается не только инвестициями, но и популяризирует украинскую культуру и современное искусство.



Алексей Чернышов / Фото: фейсбук Чернышова

В октябре 2019 года бизнесмен и инвестор стал чиновником. Президент Владимир Зеленский назначил Чернышова председателем Киевской облгосадминистрации.

Деятельность на должности министра

В 2020 году стал министром развития общин и территорий Украины. Во время его работы происходил активный этап реформы децентрализации. Европарламент назвал децентрализацию одной из самых успешных реформ в Украине.

В июле 2020 года в Украине было введено новое административно-территориальное устройство. Также команда Чернышова занималась развитием объектов социальной инфраструктуры в рамках инициированной Владимиром Зеленским программы "Большое строительство".

В феврале 2022 года команда министерства разработала концепцию функционирования государства в условиях военного положения. В июне Чернышов стал главой штаба по подготовке к отопительному сезону 2022/2023.

Он отстаивал законодательное закрепление цены на газ для населения на уровне 2021 года и запрет начисления пени и штрафных санкций на время военного положения. Заботился о ВПО, в частности разработал и реализовывал проекты по возведению модульных городков для бесплатного временного размещения переселенцев.

Также Чернышов работал над быстрой евроинтеграцией, для чего 19 раз ездил в ЕС с визитами. И подготовил программу неотложного восстановления, которую поддержал Всемирный банк. Было создан специальный Трастовый фонд на восстановление Украины.

В ноябре 2022 года Кабмин назначил его председателем правления Нафтогаза Украины.

Скандалы

Именно на посту главы Нафтогаза Чернышов попал в скандал. В июне 2024 года проводили обыски у лиц, связанных с Нафтогазом. Должны были прийти и к Чернышеву, но не дошли – вероятно, на детективов повлиял глава НАБУ.

Сам чиновник еще в 2023 году говорил, что имеет давний конфликт с НАБУ.

А в 2021 году он якобы лоббировал награждение своего отца орденом "За заслуги" II степени.

Состояние

В 2023 году Чернышов задекларировал 25 миллионов доходов гривен заработной платы и 3 миллиона банковских процентов.

В декларации указано много часов Rolex, Patek Philippe, Ulysse Nardin, ювелирные изделия Cartier, Tiffany, коллекция из 30 картин ХХ века, антикварные книги.

Личная жизнь

Алексей Чернышов женат. Его жена Светлана кандидат филологических наук и доцент кафедры иностранных языков исторического и философского факультетов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. У супругов Чернышовых двое сыновей, Михаил и Иван, и дочь Мария.

Что известно о назначении Алексея Чернышова

3 декабря Верховная Рада назначила Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра Украины – министра национального единства Украины. За проголосовали 237 нардепов.

В целом назначение было достаточно быстрым. Сначала в этот день в СМИ всплыла кандидатура Чернышова как возможного министра, вскоре стало известно, что комитет рекомендовал назначить его главой нового ведомства. И днем это решение поддержал парламент.

Нардеп Ярослав Железняк заметил, что название нового министерства менялось трижды – "министерство единства", "министерство объединения украинцев", "министерство национального единства". Пока не известно, как именно будет работать эта структура, но руководитель у нее уже есть.

Ведомство, которое в сети назвали Минъед, призвано объединять украинцев за рубежом, способствовать их возвращению, а еще противостоять российским нарративам. Его создание анонсировал Зеленский еще в августе 2024 года. В ноябре было заявлено, что главу нового ведомства назначат до конца года. Об этом заявил президент, представляя План устойчивости.

Вечером 3 декабря Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины. А Чернышов уже в ближайшее время должен представить четкий план развития министерства, команду и основные KPI.