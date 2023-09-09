Засветился дома у российского олигарха: журналисты нашли зятя экс-нардепа Червоненко в Женеве

Экс-глава управления Государственной фискальной службы в Киевской области Алексей Кавилин журналисты заметили в городе Женева в Швейцарии. Там он "засветился" в имении российского олигарха Вячеслава Кантора.

Как оказалось, Кавилин является также зятем бывшего народного депутата Евгения Червоненко. Он несколько месяцев возглавлял министерство транспорта и связи.

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Кавилина обнаружили дома у российского олигарха

Журналистам в июле 2023 удалось снять на видео, как Кавилин идет в имение Кантора в Женеве. На кадрах можно увидеть, что украинца никто не встречает, поэтому авторы расследования предположили, что он идет в усадьбу так, словно к себе домой.



Кавилина заметили в Женеве дома у российского олигарха / Скриншот с видео

Впоследствии журналисты-расследователи спросили Кавилина, был ли он 17 июля в Женеве, в имении российского олигарха Вячеслава Кантора. Сначала экс-налоговик ответил, что не помнит, был ли в тот день в Швейцарии, однако позже сказал, что это было невозможно.



Кавилин "не помнит" был ли в Швейцарии дома у российского олигарха / Скриншот с видео

Авторы материала также выяснили, что Кавилин с начала 2023 года пять раз выезжал за границу, в том числе по письмам от ГУР МО. Как оказалось, его тестем является Евгений Червоненко, ранее бывший народным депутатом, а сейчас, по данным источников в спецслужбах, имеет отношение к украинской разведке.

Евгений Червоненко был народным депутатом от партии "Наша Украина" экс-президента нашего государства Виктора Ющенко. В частности, экс-нардеп продвигал в украинских медиа российские нарративы, считая, что российская армия не воевала на Востоке после 2014 года.

Поэтому журналисты решили спросить Червоненко о нахождении его зятя в Швейцарии. Экс-нардеп ответил, что якобы не помогал своему зятю с выездом и добавил, что тот "живет и работает в Украине".

В то же время, он спросил журналиста о том, почему он не на фронте и добавил, что не любит, когда "кому-то заглядывают в трусы и на этом делают бизнес". Однако уже в процессе разговора Червоненко рассказал, что с Кантором его "долгие годы" связывали отношения.

Так, украинский политик отметил, что был вице-президентом Европейского еврейского конгресса, возглавляемого Кантором, и отвечал там за безопасность. Также он вспомнил, что Кантор помогал Украине во время Оранжевой революции, в частности, был внештатным советником Виктора Ющенко на общественных началах.

Российский олигарх Вячеслав Кантор подвергся санкциям ЕС и Великобритании в 2022 году. Он является владельцем крупнейшей компании в России по производству минеральных удобрений "Акрон".

В то же время Червоненко отказался говорить, где находятся его дочь и зять, сославшись на то, что они взрослые люди. Кроме того, он не подтвердил, что служит в разведке, сказав, что служит в ВСУ.

Журналисты также направили запрос в ГУР о возможной службе Червоненко. В украинской разведке сообщили, что не могут давать имена тех, кто с ними работает.

Дочь Червоненко вернулась в Киев

За несколько часов до выхода расследования об Алексее Кавилине его жена Александра, которая является дочерью экс-нардепа Червоненко, сообщила в своем инстаграме, что она вернулась в Украину. До этого она вместе со своими детьми находилась в Женеве, куда переехала после вторжения России.

Полтора года жизни между Киевом и Женевой, приютившей нас с начала войны и которую мы с детьми искренне полюбили. Лучшая медицина, образование для детей, безопасность, в основном воспитанные и толерантные люди. Но ждать нашей победы мы будем уже дома,

– написала женщина.



Жена Кавилина Александра вернулась в Украину / Скриншот УП

По состоянию на 9 сентября супруга Кавилина удалила этот пост в инстаграме. Стоит отметить, что ранее в инстаграме женщина сообщала, что ее муж находится в Киеве и ничего не сказала о его поездках за границу.