Стоит отметить, что один из подозреваемых уже внес средства, чтобы уволиться. В Киевской городской прокуратуре пообещали оспаривать это решение.
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Суд разрешил обвиняемым в убийстве Щербины выйти из-под стражи
В Киевской прокуратуре заявили, что суд полностью удовлетворил ходатайство правоохранителей и отправил фигурантов по делу об убийствах Щербины под стражу до 12 октября 2023 года. Несмотря на это, суд разрешил двум обвиняемым внести залог на сумму в 805 200 гривен.
Правоохранители также отметили, что прокуратура придерживалась позиции по применению ко всем обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога. Такую позицию Киевская прокуратура сохраняла как в ходе досудебного следствия, так и судебного разбирательства.
Учитывая, что преступление было совершено с применением насилия, суд имел право не определять альтернативу в виде залога двум обвиняемым. В связи с этим решение суда прокуратурой будет обжаловано в апелляционной инстанции,
– сказали в прокуратуре.
Впоследствии спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец рассказала, что один из фигурантов дела об убийстве Щербины уже внес денежный залог В частности, говорится о Леониде Игнатенко.
Что известно об убийстве Алексея Щербины
- Добровольца батальона "Свобода" Алексея Щербину убили 21 октября 2022 года. Так, у украинского военного выстрелили из пистолета во время спора с водителем в Голосеевском районе столицы.
- Впоследствии обвиняемые пытались скрыться с места происшествия, но их задержали правоохранители. Тогда им избрали меру пресечения в виде т под стражей без права внесения залога.
- К моменту смерти военному Алексею Щербине было 34 года, у него осталась дочь. Побратим погибшего рассказал, что он был добровольцем батальона "Свобода", а также готовил документы на мобилизацию в армии.