Один адвокат на двух братьев: кто защищает Алексея Тандыра

Алексей Тандыр, сбивший нацгвардейца на блокпосте, и его брат Дмитрий имеют одного адвоката на двоих. Поэтому затягивается рассмотрение дела, в котором брат судьи проходит как обвиняемый в преступлении.

Алексея Тандыра и его брата Дмитрия в суде защищает один адвокат – Олег Юрченко. Об этом говорится в эксклюзивном расследовании 24 Канала.

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Взаимосвязи адвокатов в семье Тандыра

Дело судьи Макаровского суда Алексея Тандыра ведет адвокат Олег Юрченко. К слову, этот адвокат также ведет дело его брата – Дмитрия. Поэтому заседание по делу Тандыра-младшего постоянно переносят.

Дмитрий Тандыр обвиняется в коррупционной схеме, а дело тянется еще с 2021 года. 19 июня в Соломенском суде Киева после двух лет постоянных перенесений должно было бы возобновиться слушание дела, однако этого снова не произошло. Дело в том, что адвокат Дмитрия в то время был на другом заседании – в тот же день он был занят в Киевском апелляционном суде, где рассматривали дело Тандыра-старшего по поводу избиения нацгвардейца на блокпосте.

Однако в комментарии 24 Канала адвокат Юрченко заявил, что он не причастен к тому, что дело Дмитрия Тандыра так долго рассматривают и причины этого лучше узнать у самих судей. Однако адвокат противоречит своим словам – после этого он подал ходатайство, чтобы дело перенесли на 11 июля 2023 года, а затем снова – на 24 августа 2023 года.

Кроме того, в семье Тандыров есть интересные факты о взаимосвязях адвокатов:

Дмитрий Тандыр является адвокатом своего адвоката, то есть Олега Юрченко – по делу, которое тянется с 2013 года. Дело простое как дверь – иск со стороны Коммерческого банка "Надра" о взыскании 1,7 миллиона гривен. И она до сих пор не решена.

Олег Юрченко был ответчиком по делу, которое рассматривал Тандыр-старший в Макаровском судье.

Дмитрий Тандыр является адвокатом жены Алексея Тандыра Людмилы по земельному делу.

У семьи Тандыра есть еще один защитник – Ирина Бовнегра. Раньше она была следователем милиции и, вероятно, подлежала люстрации. Пока невозможно проверить, прошла ли она люстрацию, однако, очевидно, Бовнегра пошла в адвокатуру. Так, в 2019 году она защищала Михаила Золотова, который, по подозрению следствия, убил бизнесмена Бахлова в "Гидропарке". Сейчас Бовнегра – адвокат семьи Тандыра.

Полное расследование об Алексее Тандыре: смотрите видео

Тандыр сбил нацгвардейца на блокпосте