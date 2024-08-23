Дело Алексея Тандыра: суд принял новое решение

23 августа Святошинский районный суд Киева продлил Алексею Тандыру меру пресечения. Экс-судья пробудет в СИЗО еще два месяца.

Тандыру была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога до 21 октября 2024 года включительно.

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Тандыра оставили в СИЗО

В комментарии Суспильному Тандыр заявил, что решение суда будет обжаловать в Апелляционном суде. Следующее судебное заседание состоится 29 августа.

Напомним, что бывшего судью Макаровского районного суда обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего. В результате смертельного ДТП, произошедшего 25 мая 2023 года, погиб нацгвардеец.

В прокуратуре уточнили, что сейчас судебное рассмотрение дела находится на стадии допроса свидетелей ДТП.

Напомним, Высший совет правосудия показал видео с места ДТП. На видеодоказательствах видно, как Тандыр пытался избежать признания своего участия в дорожном инциденте. В частности, он утверждал, что не употреблял алкоголь.