Издевались и держали голым на морозе: журналисты нашли вероятных палачей полковника СБУ из Бучи

Расследователи определили российских военных, которые, вероятно, пытали и убили полковника СБУ Алексея Телиженко во время оккупации Бучи. Нашли их по наградам, которые оккупанты выставили в своем "музее".

Псковские разведчики, которые использовали телефон убитого полковника СБУ для координации своих действий на оккупированной Киевщине в марте 2022 года, тоже хорошо "помогли" в поисках виновных.

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Как наткнулись на след палачей

Журналисты "Радио Свобода" обнаружили, что 6 марта 2022 года полковника СБУ Алексея Телиженко схватили российские военные на территории его дома в оккупированной Буче. Это могли совершить военные отряда росгвардии "Кузбасс", который дислоцируется в городе Кемерово России. Свидетели рассказали, что над Телиженко издевались, держали голым на морозе.

Россияне похитили из дома Телиженко его личные вещи, в частности парадный китель с военными наградами. Идентичные награды экспонируются сейчас в так называемой комнате-музее боевой славы 27-го отдельного отряда спецназа росгвардии "Кузбасс".

Вещи Телиженко "засветились" в российском "музее" / Фото "Радио Свобода"

Другие вещи, выставленные в том "музее", тоже могли принадлежать Алексею Телиженко. Полковника СБУ продолжали допрашивать в яме в лесополосе в окрестностях Бучи, где он вскоре погиб от травм.

Кто убил Алексея Телиженко

На основе анализа материалов, журналисты установили, что к убийству полковника СБУ вероятно причастны высокопоставленные российские военные из 175-го отдельного разведывательного батальона из Пскова, входящего в 76-й десантно-штурмовой дивизии, а именно:

заместитель командира 175-го ОРБ, капитан Каскулов Аслан Юрьевич;

заместитель начальника штаба 175-го ОРБ, капитан Глушенков Ярослав Александрович;

начальник РЭБа 175-го ОРБ, капитан Дрога Сергей Федорович.

Предполагаемые убийцы полковника Телиженко / Фото "Радио Свобода"

Что известно о полковнике Алексее Телиженко