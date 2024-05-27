Псковські розвідники, які використовували телефон вбитого полковника СБУ для координації своїх дій на окупованій Київщині у березні 2022 року, теж добре "допомогли" у пошуках винних.

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Як натрапили на слід катів

Журналісти "Радіо Свобода" виявили, що 6 березня 2022 року полковника СБУ Олексія Теліженка схопили російські військові на території його будинку в окупованій Бучі. Це могли вчинити військові загону росгвардії "Кузбас", який дислокується у місті Кемерово Росії. Свідки розповіли, що над Теліженком знущалися, тримали голим на морозі.

Росіяни викрали з будинку Теліженка його особисті речі, зокрема парадний кітель із військовими нагородами. Ідентичні нагороди експонуються зараз в так званій кімнаті-музеї бойової слави 27-го окремого загону спецназу росгвардії "Кузбас".

Речі Теліженка "засвітились" у російському "музеї" / Фото "Радіо Свобода"

Інші речі, виставлені в тому "музеї", теж могли належати Олексію Теліженку. Полковника СБУ продовжували допитувати в ямі у лісосмузі на околицях Бучі, де він невдовзі загинув від травм.

Хто вбив Олексія Теліженка

На основі аналізу матеріалів, журналісти встановили, що до вбивства полковника СБУ ймовірно причетні високопоставлені російські військові зі 175-го окремого розвідувального батальйону із Пскова, що входить до 76-ї десантно-штурмової дивізії, а саме:

заступник командира 175-го ОРБ, капітан Каскулов Аслан Юрійович;

заступник начальника штабу 175-го ОРБ, капітан Глушенков Ярослав Олександрович;

начальник РЕБу 175-го ОРБ, капітан Дрога Сергій Федорович.

Імовірні вбивці полковника Теліженка / Фото "Радіо Свобода"

Що відомо про полковника Олексія Теліженка