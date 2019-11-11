20:55
11 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО ИГОРЬ МАЗУР
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Реформа российской армии. Открытие Киселева
      Вєсті Кремля
      18:32, 9 ноября
      Вести.UA: Лагеря для "слуг народа". Комика Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:59, 8 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО ИГОРЬ МАЗУР

      Алексея Перевезенцева назначили представителем президента в Кабмине: это возмутило экономистов

      178 Читати новину українською
      Алексей Перевезенцев
      Алексей Перевезенцев / Фото из открытых источников

      Президент Украины уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабинете Министров, а на его место назначил Алексея Перевезенцева. Такая "рокировка" возмутила известных украинских экономистов. 24 канал выяснял – почему?

      Бывший министр экономического развития и основатель Киево-Могилянской бизнес-школы Павел Шеремета в комментарии 24 каналу сказал, что назначение Перевезенцева говорит о реформаторских планах власти больше, чем любые программы реформ.

      Читайте также: Зеленский освободил Геруса и назначил на его место Перевезенцева

      Перевезенцев в 2014 году возглавлял юридический департамент в Министерстве экономики, позже он стал госсекретарем Министерства. Назначение его на должность представителя президента в Кабмине говорит гораздо больше, чем любые программы реформ Зеленского. С такими кадрами никаких изменений в стране не произойдет,
      – заявил Шеремета.

      Чем конкретно разочаровал Павла Шеремета новопризначенный представитель президента в Кабмине, бывший министр не пояснил. Однако он не единственный, кто выступил с критикой нового назначения. Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский на своей странице в Facebook написал, что для него на этом назначении история президента-реформатора закончилась.

      Почему именно так написал экономист, 24 канал узнал у господина Вышлинского лично. Тот заметил, что знаком с деятельностью Алексея Перевезенцева и вспомнил два эпизода, которые, по мнению Вышлинского, негативно характеризуют новоназначенного.

      Занимая в Министерстве экономики должность госсекретаря, Перевезенцев пытался остановить реформу корпоративного управления в "Нафтогазе". Он хотел перевести предприятие в управление Министерства, что противоречило плану, согласованному с международными донорами, в частности с ЕБРР,
      – сказал Вышлинский.

      Также экономист назвал Перевезенцева главным врагом всех реформаторов в Министерстве экономики за последние пять лет и заметил, что Перевезенцев оказывал наибольшее сопротивление отмене ст. 37 закона о внешнеэкономической деятельности. Норма предусматривала санкции за нарушение валютного законодательства и использовалась в коррупционных схемах, говорит эксперт.

      Перевезенцев публично выступал на заседаниях парламентского комитета против отмены этой статьи,
      – подчеркнул Вышлинский.

      Кто такой Алексей Перевезенцев?Перевезенцев занимал должность государственного секретаря Министерства экономического развития и торговли, а перед этим был директором юридического департамента в министерстве.

      В 2015-2016 годах был советником министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичюса. В 2016 году продолжил работу в качестве советника министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

      В декларации Перевезенцева за 2019 год указано, что в качестве госсекретаря Минэкономики он заработал более 147 тысяч гривен. Также он имеет квартиру в Киеве и дачный дом в Новоселках Киевской области.

      Перевезенцев сменил на посту Андрея Геруса, который был уволен после того, как он подрался с Олегом Ляшко, однако сам Герус опроверг, что именно это стало причиной его увольнения.

      blog_ava
      Газовый конфликт: каков план Путина и почему Кремль отстает
      сегодня
      939
      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Реформы Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сколько заработало государство на имуществе "людей экс-министра Клименко": комментарий АРМА
      сегодня , 19:23 Сколько заработало государство на имуществе "людей экс-министра Клименко": комментарий АРМА
      Ірина Поліщук 95
      Великая украинская стена. Михаил Дубинянский – о том, почему отрезать Донбасс не получится
      сегодня , 18:25 Великая украинская стена. Михаил Дубинянский – о том, почему отрезать Донбасс не получится
      Михайло Дубинянський 1049
      Газовый конфликт: каков план Путина и почему Кремль отстает
      сегодня , 18:00 Газовый конфликт: каков план Путина и почему Кремль отстает
      Сергій Фурса 937
      Привіт від олігарха Ахметова, або Чому Ляшко з кулаками накинувся на Геруса
      сегодня , 17:30 Привіт від олігарха Ахметова, або Чому Ляшко з кулаками накинувся на Геруса
      Дмитро Гнап 418
      Территориальная оборона: кто будет защищать украинские города во время войны?
      сегодня , 16:00 Территориальная оборона: кто будет защищать украинские города во время войны?
      Богдан Мірошниченко 369
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук