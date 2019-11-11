Алексея Перевезенцева назначили представителем президента в Кабмине: это возмутило экономистов

Президент Украины уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабинете Министров, а на его место назначил Алексея Перевезенцева. Такая "рокировка" возмутила известных украинских экономистов. 24 канал выяснял – почему?

Бывший министр экономического развития и основатель Киево-Могилянской бизнес-школы Павел Шеремета в комментарии 24 каналу сказал, что назначение Перевезенцева говорит о реформаторских планах власти больше, чем любые программы реформ.

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Перевезенцев в 2014 году возглавлял юридический департамент в Министерстве экономики, позже он стал госсекретарем Министерства. Назначение его на должность представителя президента в Кабмине говорит гораздо больше, чем любые программы реформ Зеленского. С такими кадрами никаких изменений в стране не произойдет,

– заявил Шеремета.

Чем конкретно разочаровал Павла Шеремета новопризначенный представитель президента в Кабмине, бывший министр не пояснил. Однако он не единственный, кто выступил с критикой нового назначения. Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский на своей странице в Facebook написал, что для него на этом назначении история президента-реформатора закончилась.

Почему именно так написал экономист, 24 канал узнал у господина Вышлинского лично. Тот заметил, что знаком с деятельностью Алексея Перевезенцева и вспомнил два эпизода, которые, по мнению Вышлинского, негативно характеризуют новоназначенного.

Занимая в Министерстве экономики должность госсекретаря, Перевезенцев пытался остановить реформу корпоративного управления в "Нафтогазе". Он хотел перевести предприятие в управление Министерства, что противоречило плану, согласованному с международными донорами, в частности с ЕБРР,

– сказал Вышлинский.

Также экономист назвал Перевезенцева главным врагом всех реформаторов в Министерстве экономики за последние пять лет и заметил, что Перевезенцев оказывал наибольшее сопротивление отмене ст. 37 закона о внешнеэкономической деятельности. Норма предусматривала санкции за нарушение валютного законодательства и использовалась в коррупционных схемах, говорит эксперт.

Перевезенцев публично выступал на заседаниях парламентского комитета против отмены этой статьи,

– подчеркнул Вышлинский.

Кто такой Алексей Перевезенцев?Перевезенцев занимал должность государственного секретаря Министерства экономического развития и торговли, а перед этим был директором юридического департамента в министерстве.



В 2015-2016 годах был советником министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичюса. В 2016 году продолжил работу в качестве советника министра экономического развития и торговли Степана Кубива.



В декларации Перевезенцева за 2019 год указано, что в качестве госсекретаря Минэкономики он заработал более 147 тысяч гривен. Также он имеет квартиру в Киеве и дачный дом в Новоселках Киевской области.



Перевезенцев сменил на посту Андрея Геруса, который был уволен после того, как он подрался с Олегом Ляшко, однако сам Герус опроверг, что именно это стало причиной его увольнения.