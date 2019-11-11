Олексія Перевезенцева призначили представником президента в Кабміні: чому це обурило економістів

Президент України звільнив Андрія Геруса з посади представника президента в Кабінеті Міністрів, а на його місце призначив Олексія Перевезенцева. Така "рокіровка" обурила відомих українських економістів. 24 канал з'ясовував – чому?

Колишній міністр економічного розвитку і засновник Києво-Могилянської бізнес-школи Павло Шеремета у коментарі 24 каналу сказав, що призначення Перевезенцева говорить про реформаторські плани влади більше, ніж будь-які програми реформ.

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Перевезенцев у 2014 році очолював юридичний департамент в Міністерстві економіки, пізніше він став держсекретарем Міністерства. Призначення його на посаду представника президента в Кабміні говорить набагато більше, ніж будь-які програми реформ Зеленського. З такими кадрами ніяких змін в країні не відбудеться,

– заявив Шеремета.

Чим конкретно розчарував Павла Шеремету новопризначений представник президента в Кабміні, колишній міністр не пояснив. Проте він не єдний, хто виступив з критикою нового призначення. Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський на своїй сторінці у Facebook написав, що для нього на цьому призначенні історія президента-реформатора закінчилася.

Чому саме так написав економіст, 24 канал дізнався у пана Вишлінського особисто. Той зауважив, що знайомий з діяльністю Олексія Перевезенцева й згадав два епізоди, які, на думку Вишлінського, негативно характеризують новопризначенця.

Займаючи в Міністерстві економіки посаду держсекретаря, Перевезенцев намагався зупинити реформу корпоративного управління в "Нафтогазі". Він хотів перевести підприємство в управління Міністерства, що суперечило плану, узгодженому з міжнародними донорами, зокрема з ЄБРР,

– сказав Вишлінський.

Також економіст назвав Перевезенцева головним ворогом всіх реформаторів в Міністерстві економіки за останні п’ять років та зауважив, що Перевезенцев чинив найбільший спротив скасуванню ст. 37 закону про зовнішньоекономічну діяльність. Норма передбачала санкції за порушення валютного законодавства й використовувалась у корупційних схемах, каже експерт.

Перевезенцев публічно виступав на засіданнях парламентського комітету проти скасування цієї статті,

– наголосив Вишлінський.

Хто такий Олексій Перевезенцев? Перевезенцев обіймав посаду державного секретаря Міністерства економічного розвитку і торгівлі, а перед цим був директором юридичного департаменту у міністерстві.



У 2015-2016 роках був радником міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса. У 2016 році продовжив роботу як радник міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.



У декларації Перевезенцева за 2019 рік вказано, що на посаді держсекретаря Мінекономіки він заробив понад 147 тисяч гривень. Також він має квартиру у Києві та дачний будинок у Новосілках на Київщині.



Перевезенцев змінив на посаді Андрія Геруса, якого було звільнено після того, як він побився з Олегом Ляшком, проте сам Герус спростував, що саме це стало причиною його звільнення.