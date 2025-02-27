"Не ровня мне": заместитель начальника Черновицкой ОВА якобы унизила ветерана в переписке

В сети обнародовали скриншот с якобы перепиской с замначальника Черновицкой ОВА Аленой Атаманюк, где чиновница якобы унизила ветерана. На фото указано, что начальник управления по делам ветеранов области "не чета, чтобы сидеть рядом с ней".

Сама чиновница возразила, что оскорбляла бывшего военного и утверждает, что скриншот может быть поддельным. Что именно известно о скандале с Аленой Атаманюк и ветераном Валерием Вивчарюком – читайте в материале 24 Канала.

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С чего начался сам скандал

Первым скриншот с якобы перепиской замначальника Черновицкой ОВА обнародовал в фейсбуке пользователь Саня Соколовский. Он написал, что Атаманюк якобы написала одному из работников управления по вопросам ветеранской политики Черновицкой ОВА в мессенджере, что, "руководитель управления Валерий Вивчарюк не может сидеть рядом с ней, поскольку он ее не ровня".



Скриншот с якобы переписки Атаманюк по поводу ветерана / Фото из фейсбука Сани Соколовского

Это такое уважение к работникам управления, где половина работников являются ветеранами и защищали Украину и имеют ранения? Этот инцидент требует ответной реакции! Чиновники, которые позволяют себе пренебрежительное отношение к ветеранам и работникам, которые им помогают, не могут занимать свои должности,

– написал он.



Валерий Вивчарюк и Алена Атаманюк на совещании / Фото Черновицкой ОВА

Далее инцидент набрал обороты. Его начали распространять военные, ветераны, волонтеры и другие неравнодушные граждане, которые ожидали увидеть реакцию самой Атаманюк на этот скриншот.

Что говорит об инциденте Атаманюк

Алена Атаманюк позже на своей фейсбук-странице отреагировала на фото с якобы ее перепиской, где она "оскорбляла ветерана".

Она заявила, что информация, которая распространяется в социальных сетях с упоминанием о ней, не соответствует действительности, и является продолжением откровенной "травли" против нее, которая длится уже где-то 4 недели.

Не знаю, кто и для чего запустил именно этот фейк, но понимаю, что точно не из благих намерений ни ко мне, ни к нашей совместной работе. Одно знаю точно – сейчас не время для политиканства и грязных игр. Сейчас нам всем пора быть государственниками и работать ради победы Украины!

– написала чиновник.

Она также отметила, что никогда не думала, что ей нужно будет доказывать словами, потому что привыкла к конкретным действиям, но призналась, что у нее особая любовь к нашим Защитникам и Защитницам.

"Они для меня действительно Герои и образец для подражания, которыми я восхищаюсь и вдохновляюсь в работе, и в повседневной жизни. Я невероятно ценю и уважаю каждого Воина, который сейчас борется за нашу независимость, каждого Ветерана, который достойно исполнил свой долг перед Родиной и сейчас продолжает менять страну к лучшему!"– отметила Атаманюк.

В комментарии Суспильному заместитель начальника председателя Черновицкой ОВА высказала предположение, что скриншот мог быть подделан или вырван из контекста.

С такими словами у меня нет переписок ни с ветеранами, ни с работниками ОВА, ни с волонтерами. Это не мой уровень и формат коммуникации. Я спокойно общаюсь как с рядовыми военными, так и с комбригами,

– объяснила Атаманюк.

Женщина также заметила, что с Валерием Вивчарюком у них рабочие отношения. Атаманюк подчеркнула, что она сейчас в командировке, но по возвращении встретится с ветераном и коллективом, чтобы разобраться, о чем идет речь, чтобы составить цельную картину.

Какая позиция ветерана, и что о нем известно

Журналисты Суспильного также рассказали, что звонили по телефону Валерию Вивчарюку, чтобы узнать его отношение к инциденту с перепиской. Однако комментировать ситуацию ветеран отказался, не объяснив причины.

Согласно данным из открытых источников известно, что Валерий Вивчарюк является пенсионером МВД, подполковником и добровольцем, защищавший Украину от россиян в 2015 – 2016 годах, а также с первых дней широкомасштабного вторжения оккупантов в 2022 году – 2023 годах рядовым бойцом.

Ветеран также был снайпером ССО ВСУ и прошел самые горячие участки фронта. В настоящее время он является руководителем управления по вопросам ветеранской политики Черновицкой ОВА.