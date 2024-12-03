Алена Шкрум слагает мандат: Рада поддержала решение депутата

Верховная Рада Украины приняла решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата от фракции "Батькивщина" Алены Шкрум. Парламент поддержал сложение мандата.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка. Постановление о сложении мандата поддержали 307 депутатов.

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Почему Шкрум решила сложить мандат

Депутат решила сложить полномочия добровольно, и ее заявление предварительно рассмотрел комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

Сама Шкрум пока не комментировала свое решение, однако это вызвало волну обсуждений относительно ее дальнейшей политической деятельности.

Ранее появлялись предположения, что Алена Шкрум может возглавить новосозданное Министерство объединения украинцев, которое инициировал президент Владимир Зеленский. Однако, Верховная Рада назначила Алексея Чернышова на должность Вице-премьер-министра Украины – Министра национального единства Украины.

Впоследствии стало известно, что ее кандидатура, вероятно, рассматривается на должность заместителя министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

Кто такая Алена Шкрум

Шкрум впервые была избрана в Верховную Раду в 2014 году от ВО "Батькивщина" и с тех пор дважды становилась народным депутатом. В парламенте она входила в комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

До политической деятельности Алена Шкрум работала юристом в адвокатских объединениях Лондона и Парижа, была помощницей судьи Лондонского суда и экспертом по адвокации в общественной организации "Право на защиту".

Официальной информации о новой должности Шкрум пока нет. Остается ждать ее заявление и соответствующие кадровые решения правительства.