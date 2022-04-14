Алфавит минной безопасности: правила, которые должен знать каждый

Российские военные, покидая населенные пункты Украины, миновали на своем пути все. Поэтому теперь украинцам нужно быть очень осторожными.

Правила минной безопасности

ГСЧС подготовила правила минной безопасности для жителей освобожденных территорий. Спасатели подчеркнули, что их должен знать каждый.

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В городах и селах, где недавно побывали российские военные, следует избегать:

прежние военные позиции;

грунтовые дороги и обочины дорог с твердым покрытием;

остатки военной техники;

покинутие дома и постройки.

Ни в коем случае не посещайте водоемы, леса, развалины и участки, которые еще не разминированы.

Также категорически запрещено касаться подозрительных предметов. Не используйте радио и телефоны рядом с ними. Помните, что удар, сотрясение, трение или нагревание могут привести к взрыву.

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