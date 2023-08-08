"Путин в юбке и с макияжем": распухшая Кабаева шокировала видом

Путин выглядит все хуже и хуже. Не отстает и Алина Кабаева, которую называют его любовницей. Она прилетела в Минск и напугала там своим видом.

Во время визита в белорусскую столицу Кабаева расхвалила тренера команды Беларуси по художественной гимнастике Ирину Лепарскую. Видео распространили росСМИ, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Кабаева – "кошелек" и прикрытие, – эксагент КГБ о слабостях Путина

Внимательные пользователи сети сразу обратили внимание на неестественный вид Кабаевой.

Лицо любовницы Путина раздуло еще больше, чем обычно. Очевидно, Кабаева переборщила с пластическими операциями. Кое-кто заметил, что на видео – уже не красавица-гимнастка, а "Путин в юбке и с макияжем". Что ж, когда долго живешь с "бункерным дедом", начинаешь потихоньку в него превращаться.



Как выглядит Кабаева сейчас / Скриншот с видео

СМИ сообщили о возможной беременности Кабаевой

Путин тщательно скрывает свою семью с Кабаевой. В то же время СМИ сообщают, что у них – по меньшей мере двое общих детей (по другим данным – трое).

Более того, по состоянию на лето 2023 года Кабаева – вроде бы снова беременна. На этот раз она ожидает рождение девочки, чем изрядно огорчила "бункерного деда". Кто бы там ни родился, украинцы не простят ни мертвых, ни живых, ни нерожденных россиян.