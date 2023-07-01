"Граница боли давно пройдена": Алина Михайлова рассказала о жизни после гибели "Да Винчи"

Прошло 3 месяца с момента гибели под Бахмутом Героя Украины, комбата Дмитрия Коцюбайла, более известного под позывным "Да Винчи". Его девушка, начальник медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова рассказала о том, как проживает боль от потери.

По ее словам, мыслей о том, что ее любимый погиб, у нее нет. Что касается хейта, то "граница уже пройдена". Об этом она рассказала в интервью проекту "Грунт", информирует 24 Канал.

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В моей жизни было так больно, что в принципе... Мне, во-первых, нечего терять по сути. А, во-вторых, мне невозможно сделать больнее, чем уже было. Этот предел уже пройден,

– заявила Михайлова.

"Я не скажу, что я справляюсь"

Справиться с эмоциями ей помогает работа в подразделении, но Алина вспоминает, что сначала ее заставили пойти к психиатру. После трех сессий она не стала дальше посещать врача.

"Мне с этим не ок. Это плохой пример. Я не скажу, что я справляюсь, совершенно нет, но я пока не готова делиться ни с кем ощущениями. Мне ок с самой собой. Возможно, со временем я накоплю в себе этого столько, что меня упакуют в какую-то "дуру". Но пока я не хочу этого делать", – объясняет военная.

. Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло погиб 3 марта от ранения – обломок попал в шею. Его смерть стала утратой не только для подразделения, но и всей Украины.