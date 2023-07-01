За її словами, думок про те, що її коханий загинув, у неї немає. Що стосується хейту, то "межу вже пройдено". Про це вона розповіла в інтерв'ю проєкту "Грунт", інформує 24 Канал.

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В моєму житті було вже так боляче, що в принципі... Мені, по-перше, немає чого втрачати по суті. А, по-друге, мені неможливо зробити більш боляче, ніж вже було. Ця межа вже пройдена,

– заявила Михайлова.

"Я не скажу, що я справляюсь"

Впоратися з емоціями їй допомагає робота у підрозділі, проте Аліна згадує, що спочатку її змусили піти до психіатра. Після трьох сесій вона не стала далі відвідувати лікаря.

"Мені з цим не ок. Це поганий приклад. Я не скажу, що я справляюся, абсолютно ні, але я поки що не готова ділитися ні з ким відчуттями. Мені ок з самою собою. Можливо, з часом я накопичу в собі цього стільки, що мене запакують в якусь "дурку". Але поки я не хочу цього робити", – пояснює військова.

Довідка. Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло загинув 3 березня від поранення – уламок потрапив в шию. Його смерть стала втратою не лише для підрозділу, а й для всієї України.