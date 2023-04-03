Никому бы не пожелала, – Михайлова со слезами рассказала о последних минутах "Да Винчи"
Источник:Front 18
Украинская парамедик Алина Михайлова рассказала, как пыталась спасти своего жениха Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла. Она не могла сдержать слез, вспоминая последний момент жизни любимого.
Девушка вспомнила, что у нее дрожали руки, когда она открывала препарат. В это время Дмитрий был без сознания.
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"Вспоминаю этот момент каждый день"
Когда на монитор вывели пульс и давление раненого, девушка поняла, что дела очень плохи. Анестезиолог заинтубировал "Да Винчи" и не мог подключить кислород, потому что у него была разорвана трахея.
Я вспоминаю этот момент каждый день. Никому бы в жизни не пожелала так прощаться с любимым человеком,
– не сдерживает слез Алина.
Парамедик вспомнила, что тогда впервые в жизни прочла молитву "Отче наш". Дмитрий был весь в крови, даже глаза заплывали. Алина просила у Бога только одного – оставить ее любимого человека живым.
Собратья боялись сказать Алине
Девушка продолжила, что собратья боялись сказать ей, что ее любимого не стало. Однако когда к ней вышел анестезиолог, она все поняла по глазам. Тогда врач сказал: "Мы сделали все, что могли".
Меньше всего, что я ожидала в жизни, что мне это скажут о "Да Винчи",
– говорит Алина.
Она признается, что со дня смерти Дмитрия не считает дни. После 7 марта они для нее перестали существовать.
Гибель "Да Винчи": коротко
- Командир "Волков Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло погиб в бою под Бахмутом 7 марта. Военный попал во вражеский обстрел.
- С Героем Украины простились 9 марта в Прикарпатье. Похоронили его на Аскольдовой могиле 10 марта.