Никому бы не пожелала, – Михайлова со слезами рассказала о последних минутах "Да Винчи"

Украинская парамедик Алина Михайлова рассказала, как пыталась спасти своего жениха Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла. Она не могла сдержать слез, вспоминая последний момент жизни любимого.

Девушка вспомнила, что у нее дрожали руки, когда она открывала препарат. В это время Дмитрий был без сознания.

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"Вспоминаю этот момент каждый день"

Когда на монитор вывели пульс и давление раненого, девушка поняла, что дела очень плохи. Анестезиолог заинтубировал "Да Винчи" и не мог подключить кислород, потому что у него была разорвана трахея.

Я вспоминаю этот момент каждый день. Никому бы в жизни не пожелала так прощаться с любимым человеком,

– не сдерживает слез Алина.

Парамедик вспомнила, что тогда впервые в жизни прочла молитву "Отче наш". Дмитрий был весь в крови, даже глаза заплывали. Алина просила у Бога только одного – оставить ее любимого человека живым.

Собратья боялись сказать Алине

Девушка продолжила, что собратья боялись сказать ей, что ее любимого не стало. Однако когда к ней вышел анестезиолог, она все поняла по глазам. Тогда врач сказал: "Мы сделали все, что могли".

Меньше всего, что я ожидала в жизни, что мне это скажут о "Да Винчи",

– говорит Алина.

Она признается, что со дня смерти Дмитрия не считает дни. После 7 марта они для нее перестали существовать.

Гибель "Да Винчи": коротко