Скандал в Хорватии: яхта подсанкционного российского олигарха беспрепятственно покинула страну

С хорватской пристани при загадочных обстоятельствах исчезла яхта русского олигарха Алишера Усманова. Известно, что судно – как и сам бизнесмен с женой Ириной – находилось под санкциями. "Кражу" заметили местные журналисты.

Олигарха Усманова из враждебной страны подозревают в отмывании средств и неуплате налогов. После начала полномасштабного вторжения все его активы в цивилизованных странах Запада были "заморожены", в том числе роскошная яхта Irina VU.

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Судно беспрепятственно покинуло пристань Хорватии

На днях стало известно, что эта яхта Irina VU беспрепятственно покинула сухой причал марины Бетина на острове Муртер в Хорватии. Собственно, произошло это несколько месяцев назад, однако заметили кражу только сейчас.

Это судно имеет длину в 35 метров и стоит около 5 миллионов евро. Было зарегистрировано оно еще в 2012 году в Сплите.

Как отмечают журналисты, яхта олигарха отплыла из порта Бетина 6 октября 2022 года около 10 часов утра. Через три дня, 9 октября, около полудня она прибыла в турецкий порт Дидим. Это последнее известное место дислокации яхты.

К расследованию привлечены ГПРХ (Государственная прокуратура Республики Хорватия – 24 Канал), СОА (Агентство безопасности и разведки – 24 Канал) и международные организации. Также будет выдан международный ордер,

– отметили в издании Jutarnji list.

Известно, что на днях в порт причалила яхта, очень похожая на Irina VU. Однако официальные чиновники страны сообщают, что это совпадение и ничего общего между этими двумя кораблями нет.

Почему этот инцидент произошел

По информации СМИ, эта ситуация стала возможной потому, что хорватская пограничная полиция не имела никакой официальной информацией о том, что яхте Усмановых запрещено пересечение границы.

Ситуацию прокомментировал Государственный секретарь Министерства моря, транспорта и инфраструктуры Ален Госпочич. Он отметил, что как только яхта попала под санкции, ее опечатали, а владельцы сообщили, что они не могут распоряжаться своим имуществом. В то же время, капитан порта запретил любой доступ к судну.

В порту Бетина все открыто всем. Мы с вами можем прийти туда, прогуляться по набережной и запрыгнуть на любую пришвартованную там яхту. Министерство сообщило порту, что яхта заблокирована, капитан порта издал указание властям, что доступ к яхте запрещен никоим образом, а министерство не нанимает службы безопасности для круглосуточной охраны чужого имущества, и не планирует это сделать, поскольку такая система нежизнеспособна,

– констатировал Госпочич.

Также он отметил, что в порту стоят сотни судов, и капитан порта не может проверить, какое судно причалило, а какое нет. Но сейчас идет расследование, в ходе которого будут установлены детали этого инцидента.

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Следует напоследок сказать, что кроме яхты Irina VU в Хорватии нашли и другое имущество членов семьи Усмановых. В частности, это летнее здание с земельным участком на Пелешаке, принадлежащие сестре Алишера Усманова, а также недвижимость его жены Ирины в Оребиче.