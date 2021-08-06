Никто не спасся: на Аляске разбился самолет с туристами

В США, на юго-востоке Аляски, потерпел катастрофу туристический самолет. Погибли все 6 человек, которые были на борту. Погибшими оказались пассажиры с круизного корабля.

Трагедия произошла вблизи национального памятника туманных фьордов. Для операции спасения туда отправился вертолет береговой охраны. Однако спасатели, которые спустились на воду, лишь подтвердили, что никто не выжил.

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Пассажиры круизного лайнера решили осмотреть местность

Самолет принадлежал Southeast Aviation LLC. Пятеро пассажиров рейса были с круизного корабля Holland America Line Nieuw Amsterdam. Судно стояло в Кетчикане. Здесь часто останавливаются круизные лайнеры, пока они находятся в порту, туристы осматривают местность.

Экскурсия на плавучем самолете была предложена независимым туроператором, а не продана Holland America Line,

– говорится в сообщении компании.

Причина авиаудара пока неизвестна. Расследованием будет заниматься Нацсовет по безопасности транспорта.

Смотрите на карте, где произошла катастрофа:

В Таджикистане разбился вертолет со спасателями

Отметим, что 4 августа в Таджикистане разбился вертолет со спасателями. Они спешили на помощь русским туристам, которые пропали на Памире. Погиб пилот, еще 4 травмированы.

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Во Франции 5 августа тоже не долетел до места назначения самолет с туристами. Погибли три человека. Единственной выжившей женщине удалось катапультироваться, однако ее состояние – очень тяжелое.