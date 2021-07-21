О катастрофе рассказали представители французской армии. Они отметили, на борту было два пилота.

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Травмы получил один из пилотов

Один из них получил нетяжелые травмы, другой – не пострадал. Крушения произошло во время выполнения планового задания над территорией страны. Инцидент вызвали технические неполадки, однако в армии Франции говорят, что будут проводить детальное расследование.

Экипаж эвакуировали вертолетами

С места аварии пилотов эвакуировали несколькими вертолетами "Кайман" и "Тигр". Экипаж сейчас находится на военной базе.

Обратите внимание! В 2014 году в Нигере потерпел катастрофу еще один истребитель Mirage 2000. Экипажу удалось выжить.

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Что известно об истребителе Mirage 2000?

Разработали его еще в 1970-х годах . Находится на вооружении ВВС Франции с 1984 года. Также его приняли на вооружение армии еще нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

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