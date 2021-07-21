О катастрофе рассказали представители французской армии. Они отметили, на борту было два пилота.
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Травмы получил один из пилотов
Один из них получил нетяжелые травмы, другой – не пострадал. Крушения произошло во время выполнения планового задания над территорией страны. Инцидент вызвали технические неполадки, однако в армии Франции говорят, что будут проводить детальное расследование.
Экипаж эвакуировали вертолетами
С места аварии пилотов эвакуировали несколькими вертолетами "Кайман" и "Тигр". Экипаж сейчас находится на военной базе.
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Что известно об истребителе Mirage 2000?
Разработали его еще в 1970-х годах. Находится на вооружении ВВС Франции с 1984 года. Также его приняли на вооружение армии еще нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.
Коротко о последних катастрофы с военными воздушными судами
- В Бухаресте 15 июля совершил аварийную посадку вертолет вооруженных сил США Black Hawk. Пилоты были вынуждены посадить судно из-за неполадок. Вертолет сел посреди дороги.
- 7 июля на границе с Гаити разбился военный вертолет из Доминиканы. Он патрулировал границу. Пострадавших нет.
- На Филиппинах разбился военный самолет с военными. Погибли десятки людей.