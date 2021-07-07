По последним данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Важно Исчезновение и авиакатастрофа самолета Ан-26 на Камчатке: все, что известно – фото, видео
Известно, что вертолет ВМС осуществлял патрулирование границы в рамках операции, которую ввело Министерство обороны Доминиканы из-за убийства президента Гаити Жовенеля Моиза.
Заметим, что на Гаити сложилась достаточно сложная обстановка: неизвестные в ночь на 7 июля убили президента Гаити и серьезно ранили его жену.
Место падения военного самолета: смотрите видео
Что известно об убийстве президента Гаити
- Группа вооруженных мужчин ночью ворвались в дом Жовенеля Моиза и застрелили его. Ранение получила и его жена.
- В посольстве заявили, что первая леди Мартин Моиз жива, но находится в больнице. Информация о ее смерти не соответствует действительности.
- Власти Гаити призыватт ООН провести заседание Совета Безопасности по этому вопросу.